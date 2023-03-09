Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230309/cinde-enflasyon-yuzde-1e-geriledi-1068040104.html
Çin'de enflasyon yüzde 1'e geriledi
Çin'de enflasyon yüzde 1'e geriledi
Çin'de şubatta tüketici fiyatları beklentilerin altında artarken, üretici fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam etti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T15:19+0300
2023-03-09T15:19+0300
dünya
enflasyon
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/09/1056199792_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f75c78c4f70677e2fcc960728e855ea0.jpg
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin şubat verilerini açıkladı.Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1.4 geriledi.Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyorBöylece imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin ekim, kasım ve aralık ile bu yılın ocak ayında kaydedilen gerileme sürdü.Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili oldu. Kısıtlamaların Aralık 2022'de kaldırılmasına rağmen imalat sektörünün toparlanma ivmesini yakalayamadığı görülüyor.Enflasyonu temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0.5 gerileyerek, yüzde 0.2 artış yönünde olan beklentilerin altında kaldı.Gıda enflasyonu yüzde 2.6UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, ocakta Bahar Bayramı'nda tüketimin artmasının ardından tatil döneminin sona ermesiyle piyasadaki talebin gerilemesinin enflasyonun zayıflamasında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.Şubat'ta gıda fiyatları yüzde .,6 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 0.6 oldu.Başbakan Li Kıçiang, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu hükümetin yıllık çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediklerini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/fitch-cinde-beklenenden-daha-guclu-toparlanma-kuresel-buyumeyi-destekleyecek-1067353006.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/09/1056199792_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f7a8b84c0281b29a5e38f46c563474d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, çin
enflasyon, çin

Çin'de enflasyon yüzde 1'e geriledi

15:19 09.03.2023
© AAÇin - Koronavirüs - Kovid-19
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Çin'de şubatta tüketici fiyatları beklentilerin altında artarken, üretici fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam etti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin şubat verilerini açıkladı.
Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1.4 geriledi.

Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

Böylece imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin ekim, kasım ve aralık ile bu yılın ocak ayında kaydedilen gerileme sürdü.
Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili oldu. Kısıtlamaların Aralık 2022'de kaldırılmasına rağmen imalat sektörünün toparlanma ivmesini yakalayamadığı görülüyor.
Enflasyonu temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0.5 gerileyerek, yüzde 0.2 artış yönünde olan beklentilerin altında kaldı.

Gıda enflasyonu yüzde 2.6

UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, ocakta Bahar Bayramı'nda tüketimin artmasının ardından tatil döneminin sona ermesiyle piyasadaki talebin gerilemesinin enflasyonun zayıflamasında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Şubat'ta gıda fiyatları yüzde .,6 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 0.6 oldu.
Başbakan Li Kıçiang, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu hükümetin yıllık çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediklerini bildirmişti.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
EKONOMİ
Fitch: Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanma küresel büyümeyi destekleyecek
22 Şubat, 01:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала