https://sputniknews.com.tr/20230309/cinde-enflasyon-yuzde-1e-geriledi-1068040104.html

Çin'de enflasyon yüzde 1'e geriledi

Çin'de enflasyon yüzde 1'e geriledi

Çin'de şubatta tüketici fiyatları beklentilerin altında artarken, üretici fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam etti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T15:19+0300

2023-03-09T15:19+0300

2023-03-09T15:19+0300

dünya

enflasyon

çin

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin şubat verilerini açıkladı.Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1.4 geriledi.Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyorBöylece imalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin ekim, kasım ve aralık ile bu yılın ocak ayında kaydedilen gerileme sürdü.Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili oldu. Kısıtlamaların Aralık 2022'de kaldırılmasına rağmen imalat sektörünün toparlanma ivmesini yakalayamadığı görülüyor.Enflasyonu temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise şubatta aylık yüzde 0.5 gerileyerek, yüzde 0.2 artış yönünde olan beklentilerin altında kaldı.Gıda enflasyonu yüzde 2.6UİB Kıdemli İstatistikçisi Dong Licüen, ocakta Bahar Bayramı'nda tüketimin artmasının ardından tatil döneminin sona ermesiyle piyasadaki talebin gerilemesinin enflasyonun zayıflamasında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.Şubat'ta gıda fiyatları yüzde .,6 artarken, gıda dışı enflasyon yüzde 0.6 oldu.Başbakan Li Kıçiang, 5 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu hükümetin yıllık çalışma raporunda, bu yıl enflasyonu yüzde 3 civarında tutmayı hedeflediklerini bildirmişti.

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