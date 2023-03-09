https://sputniknews.com.tr/20230309/cia-direktoru-burns-ukrayna-ihtilafinda-onumuzdeki-6-ay-kritik-1068055605.html

CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik

CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki altı ayın kritik önemde olacağını söyledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T22:00+0300

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ukrayna krizi

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cia

rusya

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CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin Kongre’ye bilgi verdi.Burns, “İstihbarat bağlamında, Ukrayna'da savaş alanındaki durum önümüzdeki dört, beş, altı aylık dönemde kritik önemde olacak” dedi.Burns, Rus ordusunun taktik başarılar elde edebileceğini, ancak bunların çok önemli olmayacağını vurguladı.Geçen hafta ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna’daki çatışmanın iki yıl içinde kendiliğinden son bulabileceğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl ise Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç yıl daha sürebileceğini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-istihbarat-direktorunden-cia-baskaninin-ankaradaki-gorusmelerine-iliskin-soylediklerine-yanit-1067562901.html

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