https://sputniknews.com.tr/20230309/cia-direktoru-burns-ukrayna-ihtilafinda-onumuzdeki-6-ay-kritik-1068055605.html
CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik
CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki altı ayın kritik önemde olacağını söyledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:00+0300
2023-03-09T22:00+0300
2023-03-09T22:00+0300
ukrayna krizi
abd
cia
rusya
ukrayna
kongre
rapor
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CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin Kongre’ye bilgi verdi.Burns, “İstihbarat bağlamında, Ukrayna'da savaş alanındaki durum önümüzdeki dört, beş, altı aylık dönemde kritik önemde olacak” dedi.Burns, Rus ordusunun taktik başarılar elde edebileceğini, ancak bunların çok önemli olmayacağını vurguladı.Geçen hafta ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna’daki çatışmanın iki yıl içinde kendiliğinden son bulabileceğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl ise Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç yıl daha sürebileceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-istihbarat-direktorunden-cia-baskaninin-ankaradaki-gorusmelerine-iliskin-soylediklerine-yanit-1067562901.html
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abd, cia, rusya, ukrayna, kongre, rapor
abd, cia, rusya, ukrayna, kongre, rapor
CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki altı ayın kritik önemde olacağını söyledi.
CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin Kongre’ye bilgi verdi.
Burns, “İstihbarat bağlamında, Ukrayna'da savaş alanındaki durum önümüzdeki dört, beş, altı aylık dönemde kritik önemde olacak” dedi.
Burns, Rus ordusunun taktik başarılar elde edebileceğini, ancak bunların çok önemli olmayacağını vurguladı.
Geçen hafta ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna’daki çatışmanın iki yıl içinde kendiliğinden son bulabileceğini söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl ise Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç yıl daha sürebileceğini kaydetmişti.