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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/cia-direktoru-burns-ukrayna-ihtilafinda-onumuzdeki-6-ay-kritik-1068055605.html
CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik
CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki altı ayın kritik önemde olacağını söyledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:00+0300
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ukrayna krizi
abd
cia
rusya
ukrayna
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CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin Kongre’ye bilgi verdi.Burns, “İstihbarat bağlamında, Ukrayna'da savaş alanındaki durum önümüzdeki dört, beş, altı aylık dönemde kritik önemde olacak” dedi.Burns, Rus ordusunun taktik başarılar elde edebileceğini, ancak bunların çok önemli olmayacağını vurguladı.Geçen hafta ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna’daki çatışmanın iki yıl içinde kendiliğinden son bulabileceğini söylemişti.ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl ise Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç yıl daha sürebileceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-istihbarat-direktorunden-cia-baskaninin-ankaradaki-gorusmelerine-iliskin-soylediklerine-yanit-1067562901.html
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abd, cia, rusya, ukrayna, kongre, rapor
abd, cia, rusya, ukrayna, kongre, rapor

CIA Direktörü Burns: Ukrayna ihtilafında önümüzdeki 6 ay kritik

22:00 09.03.2023
© AFP 2023CIA Direktörü William Burns
CIA Direktörü William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Ukrayna ihtilafında önümüzdeki altı ayın kritik önemde olacağını söyledi.
CIA Direktörü William Burns, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ihtilafa ilişkin Kongre’ye bilgi verdi.
Burns, “İstihbarat bağlamında, Ukrayna'da savaş alanındaki durum önümüzdeki dört, beş, altı aylık dönemde kritik önemde olacak” dedi.
Burns, Rus ordusunun taktik başarılar elde edebileceğini, ancak bunların çok önemli olmayacağını vurguladı.
Geçen hafta ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Ukrayna’daki çatışmanın iki yıl içinde kendiliğinden son bulabileceğini söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl ise Ukrayna'daki çatışmanın ne kadar süreceğine dair tahminde bulunamadıklarını, silahlı faaliyetlerin altı ayda sona erebileceği gibi iki ya da üç yıl daha sürebileceğini kaydetmişti.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Ukrayna krizi
Rus İstihbarat Direktörü’nden CIA Başkanı’nın Ankara’daki görüşmelerine ilişkin söylediklerine yanıt
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