https://sputniknews.com.tr/20230309/chp-parti-meclisi-secim-gundemiyle-12-martta-toplanacak-1068045761.html

CHP Parti Meclisi, seçim gündemiyle 12 Mart'ta toplanacak

CHP Parti Meclisi, seçim gündemiyle 12 Mart'ta toplanacak

CHP Parti Meclisi 12 Mart Pazar günü saat 15.00'te toplanacak. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi üyelerine gönderdiği mesajda, toplantının... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T17:48+0300

2023-03-09T17:48+0300

2023-03-09T17:51+0300

politika

chp

seçim

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CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri gündemiyle 12 Mart Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.Birgün'de yer alan habere göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla Parti Meclisi Üyelerine gönderilen mesajda, "Parti Meclisimiz 12 Mart 2023 Pazar günü saat 15.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nin gündeminin ise 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi olduğunu bildirdi.Kılıçdaroğlu deprem bölgesine gidiyor Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak.Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, cumartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik edecek.

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