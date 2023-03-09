CHP lideri Kılıçdaroğlu HDP ile görüşme kararını açıkladı
© AAKılıçdaroğlu
© AA
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde HDP ile görüşme tartışmalarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca olabilir. Tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde HDP ile görüşme tartışmalarına ilişkin ilk kez konuştu. Halk.com.tr yazarı Fikret Bila, 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.
Bila, "HDP kararını açıkladı" başlıklı yazısında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından HDP’yle ilgili başlayan tartışmaya dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'na bu soruyu yönelttiğini belirtti.
'Elbette ziyaret edeceğim'
Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'na "CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığımız görüşmede öncelikle bu konuyu sordum. HDP’yle ilgili tartışmayı anımsatarak 'HDP’ye gidecek misiniz?' sorusunu yönelttiğini söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtını paylaştı:
'Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Meclis’te HDP’li Başkan Vekili’nin yönetimi altında çalışıyoruz. Komisyonlarda HDP’li vekillerle birlikte çalışıyoruz. HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz. Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim, bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek.'"
'İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte çalışacağız'
Fikret Bila, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması konusundaki sorusuna yönelik yanıtını da şöyle paylaştı:
“Sayın İmamoğlu da Sayın Yavaş da çok değerli iki arkadaşımız. Çok başarılı iki belediye başkanımız. Sadece belediye başkanı oldukları illerde değil Türkiye’nin neresinde bir sorun olsa hemen o sorunu da çözmek üzere yardıma koşan iki belediye başkanımız. Seçimden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları tarihe kadar belediye başkanlıklarından ayrılmaları gerekmiyor. Böyle bir hukuki zorunluluk yok. Bu nedenle seçime kadar kampanya boyunca da birlikte çalışacağız. Hiçbir sorun yok.”