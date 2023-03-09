https://sputniknews.com.tr/20230309/chp-kurmaylari-kilicdaroglunun-adayliginda-7-baskan-yardimcisi-formulunu-ocak-ayinda-halka-sorduk-1068024896.html

CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 7 başkan yardımcısı formülünü ocak ayında halka sorduk

CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 7 başkan yardımcısı formülünü ocak ayında halka sorduk

Altılı Masa’da krizi bitiren formül olarak ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 5 genel başkan ve iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T11:52+0300

2023-03-09T11:52+0300

2023-03-09T11:53+0300

politika

altılı masa

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

chp

iyi parti

deva partisi

gelecek partisi

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Altılı Masa’da yaşanan kriz sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda masadaki 5 genel başkan ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü kabul edildi.Kriz sürecinde Meral Akşener’in önerdiği ifade edilen formülün CHP tarafından ocak ayında bir anket ile kamuoyuna sorulduğu ortaya çıktı. CHP'li kurmaylar yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:Ortak çalışma yapıldıAltılı masada yaşanan kriz sonrasında bu formülün tüm partilerin yetkili organlarında değerlendirildiğini belirten CHP kurmayları “Yaşanan son gelişmeler üzerine bu model, tüm partilerin hukuk kurmayları tarafından ve CHP-İYİ Parti TBMM grup başkanvekilleri tarafından teknik olarak formüle edildi ve tüm liderlere sunuldu. Kampanyadaki birlikte çalışma görüntüsünün siyasi etkisi üzerinde mutabakat olunca, geçiş süreci konusunda liderler arasında anlaşma sağlandı” ifadelerini kullandılar.

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2023

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

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