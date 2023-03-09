https://sputniknews.com.tr/20230309/chp-kurmaylari-kilicdaroglunun-adayliginda-7-baskan-yardimcisi-formulunu-ocak-ayinda-halka-sorduk-1068024896.html
CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 7 başkan yardımcısı formülünü ocak ayında halka sorduk
CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 7 başkan yardımcısı formülünü ocak ayında halka sorduk
Altılı Masa’da krizi bitiren formül olarak ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 5 genel başkan ve iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T11:52+0300
2023-03-09T11:52+0300
2023-03-09T11:53+0300
politika
altılı masa
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
chp
iyi parti
deva partisi
gelecek partisi
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Altılı Masa’da yaşanan kriz sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda masadaki 5 genel başkan ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü kabul edildi.Kriz sürecinde Meral Akşener’in önerdiği ifade edilen formülün CHP tarafından ocak ayında bir anket ile kamuoyuna sorulduğu ortaya çıktı. CHP'li kurmaylar yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:Ortak çalışma yapıldıAltılı masada yaşanan kriz sonrasında bu formülün tüm partilerin yetkili organlarında değerlendirildiğini belirten CHP kurmayları “Yaşanan son gelişmeler üzerine bu model, tüm partilerin hukuk kurmayları tarafından ve CHP-İYİ Parti TBMM grup başkanvekilleri tarafından teknik olarak formüle edildi ve tüm liderlere sunuldu. Kampanyadaki birlikte çalışma görüntüsünün siyasi etkisi üzerinde mutabakat olunca, geçiş süreci konusunda liderler arasında anlaşma sağlandı” ifadelerini kullandılar.
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim
altılı masa, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), saadet partisi, cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim
CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 7 başkan yardımcısı formülünü ocak ayında halka sorduk
11:52 09.03.2023 (güncellendi: 11:53 09.03.2023) Abone ol
Özel
Altılı Masa’da krizi bitiren formül olarak ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında 5 genel başkan ve iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak belirlenmesi formülü, CHP tarafından ocak ayında halka soruldu. Yapılan ankette desteğin artığının görülmesi üzerine formül krizde sürecinde masaya getirildi.
Altılı Masa’da yaşanan kriz sonrasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda masadaki 5 genel başkan ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülü kabul edildi.
Kriz sürecinde Meral Akşener’in önerdiği ifade edilen formülün CHP tarafından ocak ayında bir anket ile kamuoyuna sorulduğu ortaya çıktı. CHP'li kurmaylar yaptıkları çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:
“CHP mutfağında, altı lider ve iki büyükşehir belediye başkanının da kampanyada ve seçim sürecinde aktif olduğu model dahil pek çok senaryo ve simülasyon çalışmaları hazırdı. Bu simülasyonların kamuoyu araştırmaları ile ölçümü de yapıldı. Ocak ayında bu senaryoyu içeren bir kamuoyu araştırması da yapılmıştı. Bu modelle, özellikle kararsız seçmenlerin desteğinin de arttığı ve kayda değer bir oy artışı getirdiği ölçüldü. Millet İttifakı'nın adayına oy verme önünde, ‘aday beğenmeme’ tavrı kesilmiş oldu”
Ortak çalışma yapıldı
Altılı masada yaşanan kriz sonrasında bu formülün tüm partilerin yetkili organlarında değerlendirildiğini belirten CHP kurmayları “Yaşanan son gelişmeler üzerine bu model, tüm partilerin hukuk kurmayları tarafından ve CHP-İYİ Parti TBMM grup başkanvekilleri tarafından teknik olarak formüle edildi ve tüm liderlere sunuldu. Kampanyadaki birlikte çalışma görüntüsünün siyasi etkisi üzerinde mutabakat olunca, geçiş süreci konusunda liderler arasında anlaşma sağlandı” ifadelerini kullandılar.