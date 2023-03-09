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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/cekya-hukumeti-ukraynaya-askeri-polis-gonderilmesini-onayladi-1068045603.html
Çekya hükümeti Ukrayna'ya askeri polis gönderilmesini onayladı
Çekya hükümeti Ukrayna'ya askeri polis gönderilmesini onayladı
Çek Cumhuriyeti hükümeti, askeri çatışma sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere 15 askeri polis uzmanının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T17:17+0300
2023-03-09T17:17+0300
ukrayna krizi
çekya
ukrayna
askeri polis
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Çekya hükümeti, Ukrayna’da askeri çatışma sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere 15 askeri polis uzmanının bu ülkeye gönderilmesini onayladı. Bu kişiler Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) uzman grubuna dahil olacak.Ceske Noviny gazetesinin aktardığına göre Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiří Táborský, yaptığı açıklamada “Askeri polis çalışanları öncelikle Ukrayna'da konuşlandırılmalı, ancak ICC'nin merkezinin bulunduğu Hollanda'da da görev yapabilir” ifadelerini kullandı.Uzmanlar, ICC ile mutabakat sağlayarak bir ila bir buçuk ay süreyle Ukrayna ve Hollanda’ya seyahat edecek, çalışmalar 2024’e kadar devam edecek.Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi 28 Şubat 2022’de Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışma sırasındaki olayların soruşturulmaya başlandığını duyurmuştu. 19 Ocak 2023'te Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'daki ‘savaş suçlarını’ soruşturmak ve Rusya yönetimi ile müttefiklerini, özellikle de Belarus’u sorumlu tutmak için bir mahkeme kurulmasını kararlaştırdı.
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çekya, ukrayna, askeri polis
çekya, ukrayna, askeri polis

Çekya hükümeti Ukrayna'ya askeri polis gönderilmesini onayladı

17:17 09.03.2023
© AP Photo / Petr David JosekÇekya ordusu
Çekya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
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Çek Cumhuriyeti hükümeti, askeri çatışma sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere 15 askeri polis uzmanının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi.
Çekya hükümeti, Ukrayna’da askeri çatışma sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere 15 askeri polis uzmanının bu ülkeye gönderilmesini onayladı. Bu kişiler Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) uzman grubuna dahil olacak.
Ceske Noviny gazetesinin aktardığına göre Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiří Táborský, yaptığı açıklamada “Askeri polis çalışanları öncelikle Ukrayna'da konuşlandırılmalı, ancak ICC'nin merkezinin bulunduğu Hollanda'da da görev yapabilir” ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, ICC ile mutabakat sağlayarak bir ila bir buçuk ay süreyle Ukrayna ve Hollanda’ya seyahat edecek, çalışmalar 2024’e kadar devam edecek.
Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi 28 Şubat 2022’de Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışma sırasındaki olayların soruşturulmaya başlandığını duyurmuştu. 19 Ocak 2023'te Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'daki ‘savaş suçlarını’ soruşturmak ve Rusya yönetimi ile müttefiklerini, özellikle de Belarus’u sorumlu tutmak için bir mahkeme kurulmasını kararlaştırdı.
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