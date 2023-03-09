https://sputniknews.com.tr/20230309/cekya-hukumeti-ukraynaya-askeri-polis-gonderilmesini-onayladi-1068045603.html

Çekya hükümeti Ukrayna'ya askeri polis gönderilmesini onayladı

Çekya hükümeti Ukrayna'ya askeri polis gönderilmesini onayladı

Çek Cumhuriyeti hükümeti, askeri çatışma sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere 15 askeri polis uzmanının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T17:17+0300

2023-03-09T17:17+0300

2023-03-09T17:17+0300

ukrayna krizi

çekya

ukrayna

askeri polis

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Çekya hükümeti, Ukrayna’da askeri çatışma sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere 15 askeri polis uzmanının bu ülkeye gönderilmesini onayladı. Bu kişiler Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) uzman grubuna dahil olacak.Ceske Noviny gazetesinin aktardığına göre Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiří Táborský, yaptığı açıklamada “Askeri polis çalışanları öncelikle Ukrayna'da konuşlandırılmalı, ancak ICC'nin merkezinin bulunduğu Hollanda'da da görev yapabilir” ifadelerini kullandı.Uzmanlar, ICC ile mutabakat sağlayarak bir ila bir buçuk ay süreyle Ukrayna ve Hollanda’ya seyahat edecek, çalışmalar 2024’e kadar devam edecek.Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi 28 Şubat 2022’de Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışma sırasındaki olayların soruşturulmaya başlandığını duyurmuştu. 19 Ocak 2023'te Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'daki ‘savaş suçlarını’ soruşturmak ve Rusya yönetimi ile müttefiklerini, özellikle de Belarus’u sorumlu tutmak için bir mahkeme kurulmasını kararlaştırdı.

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