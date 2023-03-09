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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bati-medyasi-abdnin-ukraynaya-verdigi-mermi-stoklarini-yenilemek-icin-6-yila-ihtiyaci-var-1068014680.html
Batı medyası: ABD'nin, Ukrayna’ya verdiği mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyacı var
Batı medyası: ABD'nin, Ukrayna’ya verdiği mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyacı var
Batı medyası, ABD’nin 155 milimetre topçu mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyaç olduğunu yazdı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:41+0300
2023-03-09T00:41+0300
ukrayna krizi
javelin
javelin anti tank kompleksleri
stinger füzesi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
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Batı medyası, ABD’nin Javelin tanksavar füze ve Stinger hava savunma sistem stoklarının üçte birini Ukrayna’ya verdiğini ve 155 milimetre topçu mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.Rusya’nın Ukrayna’da cephesini harcayan tek ülke olmadığını ifade eden American Conservative’in yazısında, “Ukrayna’ya yapılan tüm yardımlar yarın sona ererse ABD’nin stoklarını, savaş öncesi seviyelere geri getirmeye yetecek kadar 155 mm’lik mermi üretmesi 6 yıldan biraz daha kısa sürecek. Üretimin planlandığı gibi ayda 20 bin mermiye çıkarılması durumunda da cephaneliğin eski haline gelmesi dört yıldan fazla sürecek” ifadeleri kullanıldı.Yazıda, “Bu nedenle ABD üretimi dört kattan fazla, yani ayda 20 binden 2025’e kadar 90 bine çıkarmak istiyor. Ancak ABD’nin bu mermileri Ukrayna’ya vermeyi tamamen durdurması şartıyla yeni üretim seviyelerinde bile 155 mm’lik mermi stoklarını savaş öncesi seviyelere getirmesi 11 ay alacak” ifadesine yer verildi.ABD’nin Ukrayna’ya verdiği M777 obüslerinde 155 mm mermiler kullanılıyor.Yazıda, ABD’nin Ukrayna’ya 8 bin 500 adet Javelin tanksavar füze verdiği, bunun toplam stokun üçte biri anlamına geldiği ifade edilirken Raytheon ve Lockheed Martin fabrikalarının üretimin kapasitesinin ayda 400 adet olduğu anımsatıldı.Ukrayna’nın ABD’den bin 600 adet Stinger hava savunma sistemini aldığı anımsatılırken bunun da ABD’nin toplam Stinger stokunun üçte biri olduğu kaydedildi. Yazıda, “Ancak Stinger füzelerinin üretim kapasitesi Javelin'den bile daha kötü ve sadece dış ülkelerden küçük siparişler sayesinde ayakta duruyor” ifadesine yer verildi.
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javelin, javelin anti tank kompleksleri, stinger füzesi, ukrayna, ukrayna krizi, abd
javelin, javelin anti tank kompleksleri, stinger füzesi, ukrayna, ukrayna krizi, abd

Batı medyası: ABD'nin, Ukrayna’ya verdiği mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyacı var

00:41 09.03.2023
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrainian soldier armed with US Javelin ride along Khreshchatyk Street, during a military parade to celebrate Independence Day in Kiev, Ukraine. File photo
Ukrainian soldier armed with US Javelin ride along Khreshchatyk Street, during a military parade to celebrate Independence Day in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Batı medyası, ABD’nin 155 milimetre topçu mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyaç olduğunu yazdı.
Batı medyası, ABD’nin Javelin tanksavar füze ve Stinger hava savunma sistem stoklarının üçte birini Ukrayna’ya verdiğini ve 155 milimetre topçu mermi stoklarını yenilemek için 6 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da cephesini harcayan tek ülke olmadığını ifade eden American Conservative’in yazısında, “Ukrayna’ya yapılan tüm yardımlar yarın sona ererse ABD’nin stoklarını, savaş öncesi seviyelere geri getirmeye yetecek kadar 155 mm’lik mermi üretmesi 6 yıldan biraz daha kısa sürecek. Üretimin planlandığı gibi ayda 20 bin mermiye çıkarılması durumunda da cephaneliğin eski haline gelmesi dört yıldan fazla sürecek” ifadeleri kullanıldı.
Yazıda, “Bu nedenle ABD üretimi dört kattan fazla, yani ayda 20 binden 2025’e kadar 90 bine çıkarmak istiyor. Ancak ABD’nin bu mermileri Ukrayna’ya vermeyi tamamen durdurması şartıyla yeni üretim seviyelerinde bile 155 mm’lik mermi stoklarını savaş öncesi seviyelere getirmesi 11 ay alacak” ifadesine yer verildi.
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği M777 obüslerinde 155 mm mermiler kullanılıyor.
Yazıda, ABD’nin Ukrayna’ya 8 bin 500 adet Javelin tanksavar füze verdiği, bunun toplam stokun üçte biri anlamına geldiği ifade edilirken Raytheon ve Lockheed Martin fabrikalarının üretimin kapasitesinin ayda 400 adet olduğu anımsatıldı.
Ukrayna’nın ABD’den bin 600 adet Stinger hava savunma sistemini aldığı anımsatılırken bunun da ABD’nin toplam Stinger stokunun üçte biri olduğu kaydedildi. Yazıda, “Ancak Stinger füzelerinin üretim kapasitesi Javelin'den bile daha kötü ve sadece dış ülkelerden küçük siparişler sayesinde ayakta duruyor” ifadesine yer verildi.
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