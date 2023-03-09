https://sputniknews.com.tr/20230309/bati-basini-asya-pazarindaki-alicilar-arttigi-icin-rus-petrolunun-fiyati-yukseliyor-1068014465.html

Batı basını: Asya pazarındaki alıcılar arttığı için Rus petrolünün fiyatı yükseliyor

Batı basını: Asya pazarındaki alıcılar arttığı için Rus petrolünün fiyatı yükseliyor

Çin ve Hindistan'da Rus petrolü alan büyük firmaların havuzunun genişlediğine dikkat çeken Bloomberg, bu durumun Asya pazarında Rus petrolü ve akaryakıtının... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T00:41+0300

2023-03-09T00:41+0300

2023-03-09T00:41+0300

bloomberg

ekonomi

rusya

çin

petrol

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Urals ve ESPO marka Rus petrolü ile motorin arzının son haftalarda arttığını belirten Bloomberg, Sinopec, PetroChina Co. ve Hengli Petrochemical Co. gibi Çinli devlet ve büyük özel petrol rafinerilerinin artan ilgisinin arttığını kaydeden ajans, Hindistan'dan gelen taleplerdeki artışın da etkisiyle Rus hammaddelerinin daha yüksek fiyatlardan satılmaya başlandığını aktardı.ESPO petrolün Çin'e teslimat da dahil Brent petrolün 6.5-7 dolar ucuza, Urals petrolün ise Brent'in 10 dolar altına satıldığı ancak geçen aya kıyasla 2 dolarlık bir fiyat artışı yaşandığı bilgisini paylaşan Bloomberg, bunun 5 Aralık'ta yürürlüğe giren Rusya'dan deniz yoluyla petrol ihracatı yasağından bu yana en yüksek artış olduğunun altını çizdi.Bloomberg, Batı yaptırımlarıyla ilgili endişeleri bir kenara bırakan aktörlerin sayısı arttıkça OPEC+ üyesi Rusya'dan ucuz petrol ithal etmek isteyen alıcı havuzunun genişlediğini de vurguladı.Rusya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Urals petrolün ortalama varil fiyatı Şubat 2023'te 49.56 dolar oldu ve 49.48'lik ocak ortalamasının biraz üzerinde gerçekleşti.

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