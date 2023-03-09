https://sputniknews.com.tr/20230309/bankalarin-doviz-pozisyonu-limiti-yukseltildi-1068056008.html

Bankaların döviz pozisyonu limiti yükseltildi

Bankaların döviz pozisyonu limiti yükseltildi

BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 10'a yükseltti. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T22:03+0300

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ekonomi

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

bddk

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.BDDK açıklamasına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.

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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bddk