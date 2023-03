https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-nebati-duyurdu-deprem-bolgesindeki-kadin-kooperatiflerine-sifir-faizli-kredi-imkani-1068014069.html

Bakan Nebati duyurdu: Deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi imkanı

Bakan Nebati duyurdu: Deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi imkanı

09.03.2023

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi verileceğini duyurdu.Bakan Nebati, Twitter hesabından, kadın girişimcilere yönelik paylaşım yaptı.Her zaman dayanışma içinde fedakarca çalışan ve üreten, kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerleri yarınlara taşıyan kadınların her daim yanında olduklarına işaret eden Nebati, yaşanan deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerin yaralarını sarabilmek için adımları ivedilikle attıklarını ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.Nebati, Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle bugüne kadar 172 binden fazla kadın girişimciye ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:"Depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst limiti 50 bin lira olan kredi imkanı sunulacak. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 36 ay vadeyle kullandırılacak."Nebati, Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi'nin yanı sıra, KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçirdiklerine değinerek "KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi kapsamında, kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz, toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

