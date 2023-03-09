https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-akar-yunanistan-savunma-bakani--le-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1068046192.html
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T18:08+0300
2023-03-09T18:08+0300
2023-03-09T18:13+0300
hulusi akar
nikolaos panagiotopulos
türkiye
deprem
tren kazası
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Milli Savunma Bakanı i Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Panagiotopoulos, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi.Bakan Akar da Yunanistan'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletirken, büyük yıkıma neden olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan'ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Akar ve Panagiotopoulos, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
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hulusi akar, nikolaos panagiotopulos, deprem, tren kazası
hulusi akar, nikolaos panagiotopulos, deprem, tren kazası
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
18:08 09.03.2023 (güncellendi: 18:13 09.03.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı i Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Panagiotopoulos, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi.
Bakan Akar da Yunanistan'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletirken, büyük yıkıma neden olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan'ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Akar ve Panagiotopoulos, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.