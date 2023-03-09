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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-akar-tahil-girisiminin-devamina-yonelik-bm-ukrayna-ve-rusya-ile-gorusmelerimizi-surduruyoruz-1068036585.html
Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamına yönelik BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz
Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamına yönelik BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna meselesi nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:25+0300
2023-03-09T14:26+0300
ukrayna krizi
tahıl
milli savunma bakanlığı (msb)
rusya
ukrayna
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, tahıl koridorundan bugüne kadar 790 gemi ile 23.5 milyon tona yakın tahılın taşındığını belirtti. Bakan Akar, anlaşmanın süresinin 18 Mart'ta dolacağını anımsatarak, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Ortadoğu'ya taşındı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/ust-duzey-turk-diplomatik-kaynaklar-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-yogun-caba-sarf-ediyoruz-1067989159.html
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tahıl, milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna, hulusi akar
tahıl, milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna, hulusi akar

Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamına yönelik BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz

14:25 09.03.2023 (güncellendi: 14:26 09.03.2023)
© AATahıl- Rusya- Ukrayna
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna meselesi nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi 18 Mart'ta dolacak 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, tahıl koridorundan bugüne kadar 790 gemi ile 23.5 milyon tona yakın tahılın taşındığını belirtti.
Bakan Akar, anlaşmanın süresinin 18 Mart'ta dolacağını anımsatarak, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Ortadoğu'ya taşındı.
Rusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
POLİTİKA
Üst düzey Türk diplomatik kaynaklar: Tahıl anlaşmasının uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz
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