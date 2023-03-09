https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-akar-tahil-girisiminin-devamina-yonelik-bm-ukrayna-ve-rusya-ile-gorusmelerimizi-surduruyoruz-1068036585.html

Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamına yönelik BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamına yönelik BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna meselesi nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan ve süresi... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T14:25+0300

2023-03-09T14:25+0300

2023-03-09T14:26+0300

ukrayna krizi

tahıl

milli savunma bakanlığı (msb)

rusya

ukrayna

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Akar, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, tahıl koridorundan bugüne kadar 790 gemi ile 23.5 milyon tona yakın tahılın taşındığını belirtti. Bakan Akar, anlaşmanın süresinin 18 Mart'ta dolacağını anımsatarak, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin ikinci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Ortadoğu'ya taşındı.

https://sputniknews.com.tr/20230308/ust-duzey-turk-diplomatik-kaynaklar-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-yogun-caba-sarf-ediyoruz-1067989159.html

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tahıl, milli savunma bakanlığı (msb), rusya, ukrayna, hulusi akar