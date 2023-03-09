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Ankara Çankaya'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Ankara Çankaya'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerine su verilemiyor. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T11:22+0300
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yaşam
ankara
su kesintisi
çankaya
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ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.ASKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:
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ankara, su kesintisi, çankaya
ankara, su kesintisi, çankaya

Ankara Çankaya'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

11:22 09.03.2023
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerine su verilemiyor. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
ASKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Çankaya ilçesi, Üniversiteler Mahallesi Şht.j.Astğm. Mustafa Tayyar Can Caddesi içinden geçen içe suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmında 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 08.00 ile 10 Mart 2023 Cuma günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çankaya ilçesi; İncek, Beytepe, Üniversiteler ve Alacaatlı Mahalleleri Gölbaşı ilçesi; Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacıhasan, Hacılar, Hacımuratlı, İkizce, Karagedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaşar, Örencik, Seymenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Koparan, Tepeyurt, Kırıklı ve Oyaca Mahalleleri ile Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ahlatlıbel, Anayasa Mahkemesi, TED Koleji ve Savcı Selim Kiraz Bulvarı tamamı etkilenecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.

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