https://sputniknews.com.tr/20230309/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1068013250.html
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T00:05+0300
2023-03-09T00:05+0300
2023-03-09T00:05+0300
türkiye
ak parti
ağrı
aksaray
bartın
kırklareli
van
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.
türkiye
ağrı
aksaray
bartın
kırklareli
van
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ak parti, ağrı, aksaray, bartın, kırklareli, van
ak parti, ağrı, aksaray, bartın, kırklareli, van
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
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AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.
Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.