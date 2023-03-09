https://sputniknews.com.tr/20230309/ak-partide-5-il-baskanligina-atama-1068013250.html

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T00:05+0300

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türkiye

ak parti

ağrı

aksaray

bartın

kırklareli

van

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

türkiye

ağrı

aksaray

bartın

kırklareli

van

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ak parti, ağrı, aksaray, bartın, kırklareli, van