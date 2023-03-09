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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/agir-hasarli-binalar-yikiliyor-film-izler-gibi-izlediler-1068037823.html
Ağır hasarlı binalar yıkılıyor: Film izler gibi izlediler
Ağır hasarlı binalar yıkılıyor: Film izler gibi izlediler
Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı devam ediyor. Vatandaşlar, çevrenin dumanla... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:36+0300
2023-03-09T14:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
diyarbakır
bina
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Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu.Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi. Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı.Yıkımın kontrollü bir şekilde devam ettiği sırada yapının yarısı yıkıldı. Yıkımla birlikte çevre dumana büründü; vatandaşlar ise, film izler gibi o anları izleyip telefonla kayıt altına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/depremde-iki-evi-yikildi-enkaz-basinda-cok-sevdigi-kedilerini-ariyor-1067920681.html
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deprem, diyarbakır, bina
deprem, diyarbakır, bina

Ağır hasarlı binalar yıkılıyor: Film izler gibi izlediler

14:36 09.03.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı devam ediyor. Vatandaşlar, çevrenin dumanla kaplandığı anı film iler gibi izledi.
Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu.
Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi. Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı.
Yıkımın kontrollü bir şekilde devam ettiği sırada yapının yarısı yıkıldı. Yıkımla birlikte çevre dumana büründü; vatandaşlar ise, film izler gibi o anları izleyip telefonla kayıt altına aldı.
Kahramanmaraş’ta bir depremzede, yaşanan 2 dairesi enkaz haline dönmesine rağmen gece gündüz demeden çok sevdiği kedilerini arıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde iki evi yıkıldı, enkaz başında çok sevdiği kedilerini arıyor
7 Mart, 08:56
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