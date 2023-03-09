https://sputniknews.com.tr/20230309/agir-hasarli-binalar-yikiliyor-film-izler-gibi-izlediler-1068037823.html

Ağır hasarlı binalar yıkılıyor: Film izler gibi izlediler

Ağır hasarlı binalar yıkılıyor: Film izler gibi izlediler

Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı devam ediyor. Vatandaşlar, çevrenin dumanla... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T14:36+0300

2023-03-09T14:36+0300

2023-03-09T14:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

diyarbakır

bina

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Diyarbakır’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu.Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi. Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı.Yıkımın kontrollü bir şekilde devam ettiği sırada yapının yarısı yıkıldı. Yıkımla birlikte çevre dumana büründü; vatandaşlar ise, film izler gibi o anları izleyip telefonla kayıt altına aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/depremde-iki-evi-yikildi-enkaz-basinda-cok-sevdigi-kedilerini-ariyor-1067920681.html

diyarbakır

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