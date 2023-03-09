https://sputniknews.com.tr/20230309/afet-yeniden-imar-fonu-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1068052345.html
'Afet Yeniden İmar Fonu' teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
'Afet Yeniden İmar Fonu' teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:33+0300
2023-03-09T20:33+0300
2023-03-09T20:33+0300
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tbmm
'Afet Yeniden İmar Fonu' teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.