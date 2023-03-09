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AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
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adıyaman, afad
adıyaman, afad

AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22:06 09.03.2023 (güncellendi: 22:09 09.03.2023)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi.
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