https://sputniknews.com.tr/20230309/afad-adiyamanin-sincik-ilcesinde-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1068056107.html
AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T22:06+0300
2023-03-09T22:06+0300
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adıyaman, afad
AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:06 09.03.2023 (güncellendi: 22:09 09.03.2023) Abone ol
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi.