AFAD: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

© AA Deprem - sismograf © AA

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21:55’te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak belirlendi.