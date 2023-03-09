https://sputniknews.com.tr/20230309/abden-kosovaya-vizesiz-seyahat-icin-yesil-isik-1068043516.html

AB'den Kosova'ya vizesiz seyahat için yeşil ışık

AB'den Kosova'ya vizesiz seyahat için yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kosova pasaportu sahiplerine vizesiz seyahat imkanı tanınması kararına yeşil ışık yaktı. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T16:50+0300

2023-03-09T16:50+0300

2023-03-09T16:50+0300

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avrupa birliği

kosova

vizesiz seyahat

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Kosova'ya yönelik vize serbestisi kuralları Kosova vizesi sahiplerinin AB ülkelerinde 180 gün içinde 90 gün vize almadan kalabilmelerine imkan sağlıyor.Vize muafiyeti, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS) operasyonel olduğu tarihte veya 1 Ocak 2024'te uygulamaya girecek. ETIAS, 2024'ten önce yürürlüğe girerse bu tarih dikkate alınacak.Vize muafiyeti kararının Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230301/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosovayla-gorusmeler-surecek-1067631497.html

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