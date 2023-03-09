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https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-temsilciler-meclisi-amerikan-askerlerinin-suriyeden-cekilmesini-talep-eden-tasariyi-oyladi-1068018109.html
ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden tasarıyı oyladı
ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden tasarıyı oyladı
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T05:12+0300
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ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 103 'evet' oyuna karşın 321 'hayır' oyuyla reddedildi.Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti. Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.'ABD ordusunun görevi, Amerikalıların vergileriyle yabancı topraklarda savaş çıkartmak değil'Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene de ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiği görüşünü savundu.Greene, Savunma Bakanlığının Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyi." demediğini ifade eden Greene, birçok Amerikan askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220809/suriye-petrol-bakanligi-abd-isgal-gucleri-petrol-uretiminin-yuzde-80inden-fazlasini-caliyor-1059719665.html
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ABD Temsilciler Meclisi, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden tasarıyı oyladı

05:12 09.03.2023 (güncellendi: 05:14 09.03.2023)
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD askeri Suriye
ABD askeri Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını oyladı.
ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 103 'evet' oyuna karşın 321 'hayır' oyuyla reddedildi.
Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.
Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.
Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti. Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

'ABD ordusunun görevi, Amerikalıların vergileriyle yabancı topraklarda savaş çıkartmak değil'

Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene de ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiği görüşünü savundu.
Greene, Savunma Bakanlığının Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyi." demediğini ifade eden Greene, birçok Amerikan askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.
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