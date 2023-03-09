https://sputniknews.com.tr/20230309/abd-6-bin-yillik-yildiz-avcisi-heykelinin-turkiyeye-iadesini-reddetti-1068041234.html
ABD 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelinin Türkiye'ye iadesini reddetti
ABD 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelinin Türkiye'ye iadesini reddetti
ABD yargısı, Türkiye'nin 1990'larda ülkeden götürülen 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelinin iade edilmesi talebini geri çevirdi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T16:00+0300
2023-03-09T16:00+0300
2023-03-09T16:00+0300
yaşam
türkiye
abd
heykel
iade
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ABD'nin New York kentindeki Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Türkiye'nin 1990'larda Yıldız Avcısı heykelinin ülkeden yasa dışı olarak götürüldüğü gerekçesiyle iade davası açma talebini reddetti.Yargıç Rosemary Bowler, mahkeme heyeti adına kaleme aldığı karar metninde Türkiye'nin Christie's ve heykelin sahibi Steinhardt'a dava açmak için müzayede evinin heykeli satışa sunduğu Nisan 2017'ye kadar bekleyerek 'haklarını talep etmekte geciktiğini' öne sürdü.Bowler, "Türkiye, Kültür Bakanlığı'nın heykelin New York'ta olduğunu belirtmesine rağmen herhangi bir işlem yapmadı" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin 2017'ye kadar talepte bulunmaması mantıksız'Yargıç, "Türkiye'nin 2017 yılına kadar herhangi bir talepte bulunmaması (hatta soruşturma talep etmemesi) mantıksızdı" diye ekledi.Türk tarafına vekalet eden avukat Lawrence Kay, ülkenin dava sırasında heykelin kendisine ait olduğunu kanıtlamasının ardından atacağı adımları değerlendirdiğini söyleyerek haklarını savunma konusunda ciddi olduklarını belirtti.'Kararlı takip sürecek'Kay, "Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinden çalınan kültür varlıklarının iadesine yönelik kararlı takibini sürdürmesini engellemeyecek" dedi.Christie's ve Steinhardt'ın avukatları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.Steinhardt ve eşi, 1993 yılında 6 bin yıllık heykel için 1.5 milyon dolar ödemişti. Heykel, Christie's'de 14.5 milyon dolara alıcı buldu, ancak alıcı anlaşmayı tamamlamadan çekildi.Türkiye, heykelin ülkeye ait olduğunu 1906'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılan kararnameyle açıklıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/misirda-roma-imparatoru-claudiusa-benzedigi-dusunulen-gulumseyen-mini-sfenks-bulundu-1067943177.html
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türkiye, abd, heykel, iade
türkiye, abd, heykel, iade
ABD 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelinin Türkiye'ye iadesini reddetti
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ABD yargısı, Türkiye'nin 1990'larda ülkeden götürülen 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelinin iade edilmesi talebini geri çevirdi.
ABD'nin New York kentindeki Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, Türkiye'nin 1990'larda Yıldız Avcısı heykelinin ülkeden yasa dışı olarak götürüldüğü gerekçesiyle iade davası açma talebini reddetti.
Yargıç Rosemary Bowler, mahkeme heyeti adına kaleme aldığı karar metninde Türkiye'nin Christie's ve heykelin sahibi Steinhardt'a dava açmak için müzayede evinin heykeli satışa sunduğu Nisan 2017'ye kadar bekleyerek 'haklarını talep etmekte geciktiğini' öne sürdü.
Bowler, "Türkiye, Kültür Bakanlığı'nın heykelin New York'ta olduğunu belirtmesine rağmen herhangi bir işlem yapmadı" ifadelerini kullandı.
'Türkiye'nin 2017'ye kadar talepte bulunmaması mantıksız'
Yargıç, "Türkiye'nin 2017 yılına kadar herhangi bir talepte bulunmaması (hatta soruşturma talep etmemesi) mantıksızdı" diye ekledi.
Türk tarafına vekalet eden avukat Lawrence Kay, ülkenin dava sırasında heykelin kendisine ait olduğunu kanıtlamasının ardından atacağı adımları değerlendirdiğini söyleyerek haklarını savunma konusunda ciddi olduklarını belirtti.
'Kararlı takip sürecek'
Kay, "Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisinden çalınan kültür varlıklarının iadesine yönelik kararlı takibini sürdürmesini engellemeyecek" dedi.
Christie's ve Steinhardt'ın avukatları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Steinhardt ve eşi, 1993 yılında 6 bin yıllık heykel için 1.5 milyon dolar ödemişti. Heykel, Christie's'de 14.5 milyon dolara alıcı buldu, ancak alıcı anlaşmayı tamamlamadan çekildi.
Türkiye, heykelin ülkeye ait olduğunu 1906'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkarılan kararnameyle açıklıyor.