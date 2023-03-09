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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230309/6-subattaki-ilk-depremin-merkez-ussu-pazarcik-ilk-cag-donemindeki-yerlesim-yerine-tasiniyor-1068020173.html
6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki yerleşim yerine taşınıyor
6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki yerleşim yerine taşınıyor
6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde yeni konutların Yukarı Pazarcık bölgesinde inşası için ilk kazmalar vuruldu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T09:19+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
pazarcık
deprem
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Büyük felaketin sembol yerlerinden 7.7 büyüklüğündeki ilk büyük depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki eski yerleşim yerine taşınıyor. Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın ulaştığı tarihi kaynaklara göre, Pazarcık’ın yerleşim geçmişi İlk Çağ öncesi dönemlere kadar uzanıyor. İskan ve şehirleşme alanı olarak İlk Çağ boyunca ve özellikle Roma hakimiyeti döneminde bugünkü Yukarı Pazarcık bölgesi tercih ediliyor. Ovaya hakim tepenin eteğindeki bu bölge, kayalık ve sert bir zemine sahip.Depremin üzerinden geçen bir ayın ardından Pazarcık’ta halk ve yerel yetkililerle konuştuk. İlçenin nüfusu deprem öncesinde; 43 bini şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 74 bin idi. Halkın geçiminde tarım ve hayvancılık ile ticaretin önemli yer tuttuğu Pazarcık’ta, depremle birlikte yerleşim merkezinin neredeyse yüzde 80’i ortadan kalktı. Yıkılan, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı konut sayısı 11 bin 200 olarak tespit edilirken, bin 400 kişi hayatını kaybetti.
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, pazarcık, deprem
kahramanmaraş, pazarcık, deprem

6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki yerleşim yerine taşınıyor

09:19 09.03.2023
© İHAAğır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’
Ağır hasarlı binaların yıkımıyla ihmaller ortaya çıktı: ‘Aşırı derecede deniz kumu kullanılmış’ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© İHA
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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde yeni konutların Yukarı Pazarcık bölgesinde inşası için ilk kazmalar vuruldu.
Büyük felaketin sembol yerlerinden 7.7 büyüklüğündeki ilk büyük depremin merkez üssü Pazarcık, İlk Çağ dönemindeki eski yerleşim yerine taşınıyor.
Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın ulaştığı tarihi kaynaklara göre, Pazarcık’ın yerleşim geçmişi İlk Çağ öncesi dönemlere kadar uzanıyor. İskan ve şehirleşme alanı olarak İlk Çağ boyunca ve özellikle Roma hakimiyeti döneminde bugünkü Yukarı Pazarcık bölgesi tercih ediliyor. Ovaya hakim tepenin eteğindeki bu bölge, kayalık ve sert bir zemine sahip.
Depremin üzerinden geçen bir ayın ardından Pazarcık’ta halk ve yerel yetkililerle konuştuk. İlçenin nüfusu deprem öncesinde; 43 bini şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 74 bin idi. Halkın geçiminde tarım ve hayvancılık ile ticaretin önemli yer tuttuğu Pazarcık’ta, depremle birlikte yerleşim merkezinin neredeyse yüzde 80’i ortadan kalktı. Yıkılan, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı konut sayısı 11 bin 200 olarak tespit edilirken, bin 400 kişi hayatını kaybetti.
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