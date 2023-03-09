Ankara Büyükşehir'den 'Mansur Yavaş görevi bırakacak' iddialarına yanıt: Söz konusu değildir

“Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Sayın Başkan, görevine devam edecek olup, seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır.”