Ankara Büyükşehir'den 'Mansur Yavaş görevi bırakacak' iddialarına yanıt: Söz konusu değildir
14:48 09.03.2023 (güncellendi: 14:54 09.03.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
© AA
Mansur Yavaş'ın, 'seçim çalışmalarına destek için görevi bırakacak' haberlerine ilişkin ABB Basın Koordinatörü Gültekin, "Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mansur Yavaş’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görevini bırakacağı iddiasına yanıt verdi.
Gültekin’in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Sayın Başkan, görevine devam edecek olup, seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır.”
1. Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sn. @mansuryavas06'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır.— Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) March 9, 2023
Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir.
7 Mart, 01:05