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Ankara Büyükşehir'den 'Mansur Yavaş görevi bırakacak' iddialarına yanıt: Söz konusu değildir
Ankara Büyükşehir'den 'Mansur Yavaş görevi bırakacak' iddialarına yanıt: Söz konusu değildir
Mansur Yavaş'ın, 'seçim çalışmalarına destek için görevi bırakacak' haberlerine ilişkin ABB Basın Koordinatörü Gültekin, "Kanunen de fiilen de böyle bir durum... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T14:48+0300
2023-03-09T14:54+0300
mansur yavaş
politika
ankara büyükşehir belediyesi
iddia
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mansur Yavaş’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görevini bırakacağı iddiasına yanıt verdi.Gültekin’in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, iddia
mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, iddia

Ankara Büyükşehir'den 'Mansur Yavaş görevi bırakacak' iddialarına yanıt: Söz konusu değildir

14:48 09.03.2023 (güncellendi: 14:54 09.03.2023)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
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Mansur Yavaş'ın, 'seçim çalışmalarına destek için görevi bırakacak' haberlerine ilişkin ABB Basın Koordinatörü Gültekin, "Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mansur Yavaş’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görevini bırakacağı iddiasına yanıt verdi.
Gültekin’in paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Sayın Başkan, görevine devam edecek olup, seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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