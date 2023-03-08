https://sputniknews.com.tr/20230308/yunan-polisi-protestolara-50-binden-fazla-kisi-katildi-1067986813.html

Yunan polisi: Protestolara 50 binden fazla kişi katıldı

Yunan polisi: Protestolara 50 binden fazla kişi katıldı

Yunanistan'da geçen hafta 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından düzenlene protestolar devam ederken, polis güçleri, düzenlenen eylemlere 50... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T14:53+0300

2023-03-08T14:53+0300

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dünya

yunanistan

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hızlı tren

tren kazası

eylem

protesto

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Yunanistan polisi, tren kazasının ardından ülke genelinde düzenlenen eylemler ve 24 saatlik greve 50 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Eylemlere ve greve tren işçileri, memurlar, vapur mürettebatı, doktorlar ve öğretmenler katılım sağladı. Yunanistan'da geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan kaza sonrası ülke genelinde üç gün ulusal yas ilan edilmişti.Yüksek hızlı bir yolcu treniyle bir yük treninin Larisa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan 14 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Kaza sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, hatasını kabul eden bir istasyon şefi taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. Ancak kamuoyu, demiryolu ağının onlarca yıldır kötü yönetildiği ve gerekli güvenlik reformları yapılmadığı gerekçesiyle hükümete tepkili.Yunanistan Ulaştırma Bakanı kaza nedeniyle 1 Mart'ta istifa etmişti. Başbakan Kiryakos Miçotakis ise, özür dileyerek bu meselenin özüne inerek sorunu çözme sözü vermişti.

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yunanistan, tren, hızlı tren, tren kazası, eylem, protesto