https://sputniknews.com.tr/20230308/ysk-heyeti-afet-bolgelerindeki-eksikliklerin-giderilebilecegine-yonelik-rapor-verdi-1068004644.html

'YSK heyeti afet bölgelerindeki eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi'

'YSK heyeti afet bölgelerindeki eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi'

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesini inceleyen YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T21:18+0300

2023-03-08T21:18+0300

2023-03-08T21:44+0300

dünya

iyi parti

mustafa tolga öztürk

deprem

deprem

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet 11 ildeki incelemelerini tamamladı.Deprem bölgesinde inceleme yapan 30 kişilik YSK heyetinin tespitleri kurul üyelerine anlatıldıBölgeye giden heyetin belirledikleri eksikler ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler kurul üyelerine ve kuruldaki siyasi parti temsilcilerine sunuldu.AA'nın aktardığına göre, 30 kişilik YSK personeli, bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu, il ve ilçelerdeki adliye binaları, oy kullanılabilecek binalar ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda ayrıntılı inceleme yaptı.Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken önlemler peyderpey çıkarılacak genelgelerin içine yerleştirilecek. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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iyi parti, mustafa tolga öztürk, deprem, deprem