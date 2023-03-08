'YSK heyeti afet bölgelerindeki eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi'
21:18 08.03.2023 (güncellendi: 21:44 08.03.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
© AA / Raşit Aydoğan
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesini inceleyen YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen 30 kişilik heyet 11 ildeki incelemelerini tamamladı.
Deprem bölgesinde inceleme yapan 30 kişilik YSK heyetinin tespitleri kurul üyelerine anlatıldı
Bölgeye giden heyetin belirledikleri eksikler ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler kurul üyelerine ve kuruldaki siyasi parti temsilcilerine sunuldu.
AA'nın aktardığına göre, 30 kişilik YSK personeli, bölgede 11 il seçim, 140'ın üzerinde ilçe seçim kurulu, il ve ilçelerdeki adliye binaları, oy kullanılabilecek binalar ile seçim malzemelerinin bulunduğu depolarda ayrıntılı inceleme yaptı.
Yaklaşık 9 milyon seçmenin bulunduğu ve 96 milletvekilini kapsayan afet bölgesinde seçimin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken önlemler peyderpey çıkarılacak genelgelerin içine yerleştirilecek. Belirlenen sorunlar saha çalışmalarıyla da çözüme kavuşturulacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda Yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi.
Ysk heyeti;— Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) March 8, 2023
11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda
Yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi.