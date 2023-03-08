https://sputniknews.com.tr/20230308/yildiz-tilbeden-8-mart-paylasimi-kadinlar-gununun-kutlamasina-gicik-oluyorum-1067989696.html
Yıldız Tilbe'den 8 Mart paylaşımı: Kadınlar Günü'nün kutlanmasına gıcık oluyorum
Yıldız Tilbe'den 8 Mart paylaşımı: Kadınlar Günü'nün kutlanmasına gıcık oluyorum
Yıldız Tilbe '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yaptığı "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" paylaşımıyla dikkat çekti. Tilbe, yorumlardan sonra Kadınlar... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:55+0300
2023-03-08T15:55+0300
2023-03-08T16:08+0300
yıldız tilbe
yaşam
8 mart dünya kadınlar günü
tepki
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Vasiyetiyle çok konuşulan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez de Kadınlar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede paylaşımına onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/yildiz-tilbe-vasiyetini-acikladi-cenazeme-bir-tane-politikaci-istemiyorum-gelirlerse-taslayin-1067172501.html
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yıldız tilbe, 8 mart dünya kadınlar günü, tepki
yıldız tilbe, 8 mart dünya kadınlar günü, tepki
Yıldız Tilbe'den 8 Mart paylaşımı: Kadınlar Günü'nün kutlanmasına gıcık oluyorum
15:55 08.03.2023 (güncellendi: 16:08 08.03.2023) Abone ol
Yıldız Tilbe '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yaptığı "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" paylaşımıyla dikkat çekti. Tilbe, yorumlardan sonra Kadınlar Günü'nü kutladı.
Vasiyetiyle çok konuşulan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez de Kadınlar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.
Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede paylaşımına onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.