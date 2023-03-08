https://sputniknews.com.tr/20230308/yildiz-tilbeden-8-mart-paylasimi-kadinlar-gununun-kutlamasina-gicik-oluyorum-1067989696.html

Yıldız Tilbe'den 8 Mart paylaşımı: Kadınlar Günü'nün kutlanmasına gıcık oluyorum

Yıldız Tilbe'den 8 Mart paylaşımı: Kadınlar Günü'nün kutlanmasına gıcık oluyorum

Yıldız Tilbe '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yaptığı "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" paylaşımıyla dikkat çekti. Tilbe, yorumlardan sonra Kadınlar... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T15:55+0300

2023-03-08T15:55+0300

2023-03-08T16:08+0300

yıldız tilbe

yaşam

8 mart dünya kadınlar günü

tepki

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Vasiyetiyle çok konuşulan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez de Kadınlar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede paylaşımına onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230217/yildiz-tilbe-vasiyetini-acikladi-cenazeme-bir-tane-politikaci-istemiyorum-gelirlerse-taslayin-1067172501.html

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yıldız tilbe, 8 mart dünya kadınlar günü, tepki