https://sputniknews.com.tr/20230308/veri-macta-futbol-gundemi-trabzonspor-play-off-onerisi-ve-avrupa-sinavi-1068029063.html
Veri Maç’ta futbol gündemi: Trabzonspor, Play Off önerisi ve Avrupa sınavı
Veri Maç’ta futbol gündemi: Trabzonspor, Play Off önerisi ve Avrupa sınavı
Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezonda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Trabzonpor’da işler neden yolunda değil?.. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:29+0300
2023-03-08T17:29+0300
2023-03-09T12:39+0300
veri maç
fenerbahçe
futbol
medipol başakşehir
jorge jesus
abdullah avcı
trabzonspor
radyo
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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında kulüp başkanı ile teknik direktörünün istifa ettiği Trabzonspor, Perşembe günü Avrupa kupalarında boy gösterecek Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor’un son durumları ile haftayı maç yapmadan geçiren ama oynadığı hazırlık maçı ile kendini test eden Galatasaray konu başlıkları olarak yer aldı.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'a yenilen Trabzonspor'da kongre heyecanı yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında olağanüstü kongreye gitme kararı alan bordo mavililer, yeni başkanını 25-26 Mart'ta seçecek. Tüzük gereği söz konusu tarihe kadar başkanlık koltuğuna oturacak olan Ertuğrul Doğan resmi olarak aday olduğunu açıklarken teknik direktör Abdullah Avcı dönemindeki Trabzonspor’un karnesi programda analiz edildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından A Bola'ya dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve ‘Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı. Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı’ diyerek bir öneri sundu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu öneriye verdiği yanıtta, gündemlerinde böyle bir konunun bulunmadığını ifade etti.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
fenerbahçe, futbol, medipol başakşehir, jorge jesus, abdullah avcı, trabzonspor, radyo
fenerbahçe, futbol, medipol başakşehir, jorge jesus, abdullah avcı, trabzonspor, radyo
Veri Maç’ta futbol gündemi: Trabzonspor, Play Off önerisi ve Avrupa sınavı
17:29 08.03.2023 (güncellendi: 12:39 09.03.2023) Abone ol
Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezonda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Trabzonpor’da işler neden yolunda değil? Futbol gündeminin nabzı Veri maç’ta tutuldu.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında kulüp başkanı ile teknik direktörünün istifa ettiği Trabzonspor, Perşembe günü Avrupa kupalarında boy gösterecek Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demirgrup Sivasspor’un son durumları ile haftayı maç yapmadan geçiren ama oynadığı hazırlık maçı ile kendini test eden Galatasaray konu başlıkları olarak yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'a yenilen Trabzonspor'da kongre heyecanı yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında olağanüstü kongreye gitme kararı alan bordo mavililer, yeni başkanını 25-26 Mart'ta seçecek. Tüzük gereği söz konusu tarihe kadar başkanlık koltuğuna oturacak olan Ertuğrul Doğan resmi olarak aday olduğunu açıklarken teknik direktör Abdullah Avcı dönemindeki Trabzonspor’un karnesi programda analiz edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından A Bola'ya dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve ‘Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı. Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı’ diyerek bir öneri sundu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu öneriye verdiği yanıtta, gündemlerinde böyle bir konunun bulunmadığını ifade etti.