https://sputniknews.com.tr/20230308/ust-duzey-turk-diplomatik-kaynaklar-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-icin-yogun-caba-sarf-ediyoruz-1067989159.html

Üst düzey Türk diplomatik kaynaklar: Tahıl anlaşmasının uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz

Üst düzey Türk diplomatik kaynaklar: Tahıl anlaşmasının uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz

Üst düzey Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin dış politika gündemi ile ilgili soruları yanıtladı. Rusya’nın tahıl anlaşması konusundaki endişelerinin... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T15:58+0300

2023-03-08T15:58+0300

2023-03-08T16:15+0300

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Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Temmuz’da imzalanan tahıl anlaşmasında Moskova’ya verilen sözler halen yerine getirilmedi. Moskova, 18 Mart’ta sona erecek anlaşmanın yenilenmesi için Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasına dair garantiler istiyor.Bu konuda Sputnik muhabirinin de aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan üst düzey Türk diplomatik kaynaklar, “Rusya’nın karşı karşıya kaldığı bazı sorunlar, gerçek sorunlar. BM Genel Sekreterinin yoğun çabası var, bizim yoğun çabamız var, bu konuları da G20 marjında görüştüğümüz tüm muhataplarımıza da aktardık, ABD Dışişleri Bakanı, ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı, yine Josep Borrell, hepsiyle görüşmeler sürüyor, bu isimlere de aktarıyoruz. Rusya’nın endişeleri, daha doğrusu karşı karşıya kaldıkları zorlukların hepsi daha aşılmadı, yani burada bizim dürüst, objektif davranmamız gerekiyor. Ama ciddi bir çaba var, özellikle BM tarafından BM Genel Sekreteriyle de yakın eşgüdüm içinde bu adımların atılması ve anlaşmanın tekrar uzatılması için yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.Diplomatik kaynaklar bir soru üzerine Suriye yönetimi ile depremin ardından bir taziye görüşmesi yapılmadığını da ifade etti.‘ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor’ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Suriye’nin kuzeyindeki YPG kontrolündeki bölgeyi ziyaretinin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak tepkiler iletilmişti. Ancak ABD tarafı ise bölgedeki Amerikan üslerinin ziyaret edildiğini YPG ile görüşülmediğini savunmuştu. Diplomatik kaynaklar bu konuyla ilgili olarak, “ABD Büyükelçisi davet edildi, gereken uyarılar, mesajlar verildi. Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsünün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar. Ama şu bir gerçek: Bu görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor” açıklamasında bulundu.Finlandiya’nın NATO üyeliği ayrılacak mı?Gazetecilerin 9 Mart’ta İsveç ve Finlandiya’yla ilgili toplantıyı hatırlatması ve Finlandiya’nın üyelik sürecinin bu toplantıda ayrılıp ayrılmayacağını değerlendiren diplomatik kaynaklar, “Ayrılma konusu o toplantının konusu değil. Orada mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek. NATO işte şu yerine geldi, bu yerine geldi diyor da, bunun öyle olmadığını Türkiye’ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım. Mesela terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımlar. Bu anlaşmayı 3’lü bir şekilde gözden geçirdik tıpkı Helsinki’de ve Stockholm’de olduğu gibi” ifadelerini kullandı.Türkiye NATO Genel Sekterliği için kimi destekliyor?NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi sona ermek üzereyken yeni isim üzerine tartışmalar da devam ediyor. Türk diplomatik kaynaklar bu konudaki tutumunu, “Basından çıkan haberlere göre değerlendirme yapmak çok erken olur. Adaylar ortaya çıksın, düşüncelerimizi diğer müttefik ülkelerle de paylaşırız” şeklinde ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230306/rusyadan-oyalamalara-karsi-ultimatom-tahil-anlasmasi-uzatilacak-mi--1067872361.html

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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