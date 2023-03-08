https://sputniknews.com.tr/20230308/uskudar-cekmekoy-metrosunda-seferler-enerji-kesintisi-nedeniyle-yapilamiyor-1067969289.html
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler enerji kesintisi nedeniyle yapılamıyor
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler enerji kesintisi nedeniyle yapılamıyor
M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T08:15+0300
2023-03-08T08:15+0300
2023-03-08T08:15+0300
türkiye
istanbul
metro istanbul
metro istanbul aş
üsküdar
üsküdar-ümraniye-çekmeköy-sancaktepe metro hattı
çekmeköy
metro
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler enerji kesintisi nedeniyle yapılamıyor
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M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.