Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230308/tuzlada-park-halindeki-3-iett-otobusu-yandi-1067969041.html
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T07:41+0300
2023-03-08T07:41+0300
türkiye
istanbul
tuzla
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
iett işletmeleri genel müdürlüğü
otobüs
yangın
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067968892_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_df010e4d81a4d8587008d23ec22eb000.jpg
Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
istanbul
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067968892_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_2a8251078674fc65ebd8f2e854053e30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, tuzla, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), iett işletmeleri genel müdürlüğü, otobüs, yangın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul, tuzla, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), iett işletmeleri genel müdürlüğü, otobüs, yangın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

07:41 08.03.2023
© AA / Şükrü GündüzTuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA / Şükrü Gündüz
Abone olTelegram
Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.
Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала