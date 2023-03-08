https://sputniknews.com.tr/20230308/tuzlada-park-halindeki-3-iett-otobusu-yandi-1067969041.html
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T07:41+0300
2023-03-08T07:41+0300
2023-03-08T07:41+0300
türkiye
istanbul
tuzla
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
iett işletmeleri genel müdürlüğü
otobüs
yangın
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, tuzla, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), iett işletmeleri genel müdürlüğü, otobüs, yangın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul, tuzla, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), iett işletmeleri genel müdürlüğü, otobüs, yangın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
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Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.
Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.