https://sputniknews.com.tr/20230308/tuzlada-park-halindeki-3-iett-otobusu-yandi-1067969041.html

Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı

Tuzla Şifa Mahallesi'nde park halindeki 3 İETT otobüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T07:41+0300

2023-03-08T07:41+0300

2023-03-08T07:41+0300

türkiye

istanbul

tuzla

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

iett işletmeleri genel müdürlüğü

otobüs

yangın

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067968892_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_df010e4d81a4d8587008d23ec22eb000.jpg

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan İETT garajında, park halindeki bir İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede park halindeki 2 otobüse de sirayet etti.Bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri, otobüsün içinden dumanların yükseldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üç otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüsler kullanılamaz hale geldi.Öte yandan otobüslerin yanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

türkiye

istanbul

tuzla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, tuzla, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), iett işletmeleri genel müdürlüğü, otobüs, yangın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)