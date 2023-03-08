https://sputniknews.com.tr/20230308/thynin-fransa-seferleri-grev-nedeniyle-iptal-edildi-1067998586.html

THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi

THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T19:13+0300

2023-03-08T19:13+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

fransa

sefer

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.

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