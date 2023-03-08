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THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi
THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T19:13+0300
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türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
fransa
sefer
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/fransada-emeklilik-reformuna-karsi-isciler-greve-gitti-1067939936.html
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thy, türk hava yolları (thy), fransa, sefer
thy, türk hava yolları (thy), fransa, sefer

THY'nin Fransa seferleri grev nedeniyle iptal edildi

19:13 08.03.2023
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.
Fransa - grev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformuna karşı işçiler greve gitti
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