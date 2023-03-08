https://sputniknews.com.tr/20230308/tff-baskani-buyukeksi-play-offun-olmasi-mumkun-degil-1067984327.html
TFF Başkanı Büyükekşi: Play-off'un olması mümkün değil
TFF Başkanı Büyükekşi: Play-off'un olması mümkün değil
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T14:10+0300
2023-03-08T14:10+0300
2023-03-08T14:12+0300
spor
mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF Başkanı Büyükekşi: Play-off'un olması mümkün değil
14:10 08.03.2023 (güncellendi: 14:12 08.03.2023) Abone ol
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" dedi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.
Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.