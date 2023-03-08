https://sputniknews.com.tr/20230308/tff-baskani-buyukeksi-play-offun-olmasi-mumkun-degil-1067984327.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Play-off'un olması mümkün değil

TFF Başkanı Büyükekşi: Play-off'un olması mümkün değil

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T14:10+0300

2023-03-08T14:10+0300

2023-03-08T14:12+0300

spor

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.

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2023

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Sputnik Türkiye

mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff)