https://sputniknews.com.tr/20230308/tekirdagda-52-ton-kacak-icki-ele-gecirildi-1067973888.html
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 ton kaçak içki ele geçirildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T10:53+0300
2023-03-08T10:53+0300
2023-03-08T10:53+0300
türkiye
tekirdağ
şarköy
kaçak içki
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 52 ton şarap ele geçirildi.İşletme sahibi D.S. gözaltına alındı.
türkiye
tekirdağ
şarköy
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tekirdağ, şarköy, kaçak içki
tekirdağ, şarköy, kaçak içki
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 ton kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 52 ton şarap ele geçirildi.
İşletme sahibi D.S. gözaltına alındı.