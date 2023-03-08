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https://sputniknews.com.tr/20230308/tekirdagda-52-ton-kacak-icki-ele-gecirildi-1067973888.html
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 ton kaçak içki ele geçirildi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
tekirdağ
şarköy
kaçak içki
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 52 ton şarap ele geçirildi.İşletme sahibi D.S. gözaltına alındı.
türkiye
tekirdağ
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tekirdağ, şarköy, kaçak içki
tekirdağ, şarköy, kaçak içki

Tekirdağ'da 52 ton kaçak içki ele geçirildi

10:53 08.03.2023
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma 52 ton kaçak içki ele geçirirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma 52 ton kaçak içki ele geçirirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA / HALİL DAĞ
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 ton kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 52 ton şarap ele geçirildi.
İşletme sahibi D.S. gözaltına alındı.
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