https://sputniknews.com.tr/20230308/tarim-ve-orman-alanlarinda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-komisyonda-1068009859.html

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, at yarışlarında dünyada uygulanan ilaç sınıflandırılmasının... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T23:21+0300

2023-03-08T23:21+0300

2023-03-08T23:24+0300

türkiye

orman

tbmm

tarım

teklif

kanun teklifi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/18/1062630200_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_91b7f6dea8dd9f143d53990905e8c418.jpg

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.Maddeler üzerinde söz alan Türkiye Jokey Kulübü Antrenörü İbrahim Halil Baydan, dopinge ilişkin düzenleme nedeniyle, atın sağlığı için kullandıkları ilaçlar yüzünden ağır cezalar aldıklarını anlattı. Baydan, kanun teklifinin bu alana çözüm getirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, "At yarışlarında dünyada uygulanan ilaç sınıflandırılması bizde eksikti. Bunların dizayn edilmesi gerekiyordu. 'Vurun abalıya' şeklindeki cezaları, genellikle antrenörler, seyisler alıyordu. At sahipleri yeterince cezalandırılamıyordu. Onlar hemen atı satarak, sahipliğinden kurtularak yarışlarda koşmasını sağlıyorlardı. Teklifteki 3 maddenin, bu alanı çok güzel dizayn edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Murat Birol Kayim, sektörle çok uzun süre yaptıkları değerlendirme neticesinde, yurt dışındaki uygulamaları da göz önünde bulundurarak düzenleme yaptıklarını söyledi.Yasaklı maddeler ile tıbbi olarak kullanılan maddelerin ayrılmasına yönelik çalışma yapıldığını kaydeden Kayim, "Direkt doping olarak anılan maddelerin cezası eski kanuna göre bir miktar artırılmış oldu" dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, at sahiplerinin atı görmediğini, ata ilişkin her türlü bakım ve sağlık hizmetlerinin antrenör ve seyisler tarafından verildiğini ifade etti.Bir atın yarışlardan diskalifiye olmasının antrenör ve seyise bağlı olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Ancak bu insanların yıllardır çok büyük mağduriyeti vardı. Ata sağlık amaçlı verdikleri ilaçlar, doping olarak çıkıyordu" diye konuştu.Yıldız, teklifle yapılan düzenlemenin, bu konuda olumlu bir adım olduğunu ve sorunların çözümüne katkı sunacağını belirtti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman, tbmm, tarım, teklif, kanun teklifi