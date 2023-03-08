https://sputniknews.com.tr/20230308/tarim-ve-orman-alanlarinda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-komisyonda-1068009859.html
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, at yarışlarında dünyada uygulanan ilaç sınıflandırılmasının... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T23:21+0300
2023-03-08T23:21+0300
2023-03-08T23:24+0300
türkiye
orman
tbmm
tarım
teklif
kanun teklifi
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.Maddeler üzerinde söz alan Türkiye Jokey Kulübü Antrenörü İbrahim Halil Baydan, dopinge ilişkin düzenleme nedeniyle, atın sağlığı için kullandıkları ilaçlar yüzünden ağır cezalar aldıklarını anlattı. Baydan, kanun teklifinin bu alana çözüm getirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, "At yarışlarında dünyada uygulanan ilaç sınıflandırılması bizde eksikti. Bunların dizayn edilmesi gerekiyordu. 'Vurun abalıya' şeklindeki cezaları, genellikle antrenörler, seyisler alıyordu. At sahipleri yeterince cezalandırılamıyordu. Onlar hemen atı satarak, sahipliğinden kurtularak yarışlarda koşmasını sağlıyorlardı. Teklifteki 3 maddenin, bu alanı çok güzel dizayn edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Murat Birol Kayim, sektörle çok uzun süre yaptıkları değerlendirme neticesinde, yurt dışındaki uygulamaları da göz önünde bulundurarak düzenleme yaptıklarını söyledi.Yasaklı maddeler ile tıbbi olarak kullanılan maddelerin ayrılmasına yönelik çalışma yapıldığını kaydeden Kayim, "Direkt doping olarak anılan maddelerin cezası eski kanuna göre bir miktar artırılmış oldu" dedi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, at sahiplerinin atı görmediğini, ata ilişkin her türlü bakım ve sağlık hizmetlerinin antrenör ve seyisler tarafından verildiğini ifade etti.Bir atın yarışlardan diskalifiye olmasının antrenör ve seyise bağlı olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Ancak bu insanların yıllardır çok büyük mağduriyeti vardı. Ata sağlık amaçlı verdikleri ilaçlar, doping olarak çıkıyordu" diye konuştu.Yıldız, teklifle yapılan düzenlemenin, bu konuda olumlu bir adım olduğunu ve sorunların çözümüne katkı sunacağını belirtti.
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orman, tbmm, tarım, teklif, kanun teklifi
orman, tbmm, tarım, teklif, kanun teklifi
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda
23:21 08.03.2023 (güncellendi: 23:24 08.03.2023) Abone ol
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, at yarışlarında dünyada uygulanan ilaç sınıflandırılmasının Türkiye'de eksik olduğunu, tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki 3 maddenin bu alanı dizayn edeceğini düşündüğünü söyledi.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.
Maddeler üzerinde söz alan Türkiye Jokey Kulübü Antrenörü İbrahim Halil Baydan, dopinge ilişkin düzenleme nedeniyle, atın sağlığı için kullandıkları ilaçlar yüzünden ağır cezalar aldıklarını anlattı. Baydan, kanun teklifinin bu alana çözüm getirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, "At yarışlarında dünyada uygulanan ilaç sınıflandırılması bizde eksikti. Bunların dizayn edilmesi gerekiyordu. 'Vurun abalıya' şeklindeki cezaları, genellikle antrenörler, seyisler alıyordu. At sahipleri yeterince cezalandırılamıyordu. Onlar hemen atı satarak, sahipliğinden kurtularak yarışlarda koşmasını sağlıyorlardı. Teklifteki 3 maddenin, bu alanı çok güzel dizayn edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Murat Birol Kayim, sektörle çok uzun süre yaptıkları değerlendirme neticesinde, yurt dışındaki uygulamaları da göz önünde bulundurarak düzenleme yaptıklarını söyledi.
Yasaklı maddeler ile tıbbi olarak kullanılan maddelerin ayrılmasına yönelik çalışma yapıldığını kaydeden Kayim, "Direkt doping olarak anılan maddelerin cezası eski kanuna göre bir miktar artırılmış oldu" dedi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, at sahiplerinin atı görmediğini, ata ilişkin her türlü bakım ve sağlık hizmetlerinin antrenör ve seyisler tarafından verildiğini ifade etti.
Bir atın yarışlardan diskalifiye olmasının antrenör ve seyise bağlı olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Ancak bu insanların yıllardır çok büyük mağduriyeti vardı. Ata sağlık amaçlı verdikleri ilaçlar, doping olarak çıkıyordu" diye konuştu.
Yıldız, teklifle yapılan düzenlemenin, bu konuda olumlu bir adım olduğunu ve sorunların çözümüne katkı sunacağını belirtti.