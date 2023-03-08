https://sputniknews.com.tr/20230308/starbucks-ceosu-calisanlarin-sendikalasmasina-engel-cikardigi-icin-senatoda-ifade-verecek-1067977071.html

Starbucks CEO'su, çalışanların sendikalaşmasına engel çıkardığı için Senato'da ifade verecek

Starbucks CEO'su, çalışanların sendikalaşmasına engel çıkardığı için Senato'da ifade verecek

Kahve zinciri devinin CEO'su, ABD'deki mağazaların sendikalaşma çabalarını engelleme seferberliğini soruşturan Senato Komisyonu önünde ifade vermeyi nihayet... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T12:09+0300

2023-03-08T12:09+0300

2023-03-08T12:09+0300

dünya

howard schultz

bernie sanders

starbucks

abd senatosu

komisyon

ifade

sendika

çalışan

işçi

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ABD'de 2021'in sonlarından beri 290 Starbucks mağazası sendikalı olmaktan yana oy kullandı. Ancak Starbucks çalışanları ve Starbucks İşçi Sendikası, misilleme amaçlı işten çıkarmalar, disiplin cezaları, tek taraflı değişiklikler, mağaza kapatmalar, sendikayla pazarlık yapmayı reddetme ve işçilerin sendikalaşma çabalarına yönelik sindirme suçlamalarıyla işçilere haksız uygulamalarda bulunduğuna dair Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) bir dizi şikayette bulundu.NLRB idare hukuku yargıçlarının şimdiye kadar verdiği 9 karar, Starbucks'ın Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası'nı ihlal ettiğini tespit etti ve 22 çalışanın işe iade edilmeleri talimatını verdi. Starbucks'ın temyiz başvurularından bugüne dek karar bozma çıkmadı.Kahve devinin mağazalarının sendikalaşmaya yönelik ulusal çabalara yoğun muhalefetini soruşturan Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma, Emeklilik (kısaltması HELP/YARDIM) Komisyonu, Starbucks CEO'su Howard Schultz'u bir yılı aşkın süredir soruları yanıtlamaya çağırıyordu. ABD standartlarında 'sosyalist' diye nitelenen Demokrat Partili Senatör Bernie Sanders'ın, Komisyon huzuruna çıkmayı reddeden Schultz'a "Mahkeme celbiyle getirtirim" uyarısı sonuç verdi. "Starbucks'ın CEO'su ve kurucusu Howard Schultz'un sonunda Senato YARDIM Komisyonu önünde ifade vermeyi kabul ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" açıklamasını yapan Sanders, "Amerika'da işçiler, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için sendikalar kurma ve toplu pazarlık yapma konusunda anayasal haklara sahiptir. Ne yazık ki, Bay Schultz'un liderliğindeki Starbucks, bunun olmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yaptı" diye çıkıştı. Starbucks uzun süre Schultz'un Senato YARDIM Komisyonu önünde ifade vermesini sağlama çabalarını geri püskürtmüş, CEO yerine diğer yöneticileri göndermeyi teklif etmişti. Starbucks'ın yanıtına Sanders'dan eleştiri, Starbucks İşçi Sendikası'ndan sosyal medyada #DearHoward etiketiyle Schultz'a hesap soran tepki seli gelmişti.

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howard schultz, bernie sanders, starbucks, abd senatosu, komisyon, ifade, sendika, çalışan, işçi, engelleme