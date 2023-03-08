https://sputniknews.com.tr/20230308/sgkden-bazi-eytlilerin-magdur-edildigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1067993569.html

SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına ilişkin açıklama

SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T17:05+0300

2023-03-08T17:05+0300

2023-03-08T17:05+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

eyt

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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı bildirildi.Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230307/eytlilerin-yuzde-26si-basvuru-yapti-basvuru-sayisi-600-bini-gecti-1067946618.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt