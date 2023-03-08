https://sputniknews.com.tr/20230308/sgkden-bazi-eytlilerin-magdur-edildigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1067993569.html
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına ilişkin açıklama
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına ilişkin açıklama
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:05+0300
2023-03-08T17:05+0300
2023-03-08T17:05+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı bildirildi.Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230307/eytlilerin-yuzde-26si-basvuru-yapti-basvuru-sayisi-600-bini-gecti-1067946618.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt
SGK'den 'bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına ilişkin açıklama
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu vatandaşların da EYT düzenlemesi kapsamında olduğunu bildirdi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı bildirildi.
Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır."