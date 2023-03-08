Selvi: Kılıçdaroğlu masada kazanıp sandıkta kaybederse bunun hesabını nasıl verecek?
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması ile ilgili, "Kılıçdaroğlu masada kazanıp sandıkta kaybederse bunun hesabını nasıl verecek? Seçim gecesini düşünmek bile istemiyorum" dedi.
Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ve kazanamaması ihtimalini değerlendirdi.
Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında son kez CHP kürsüsüne çıktığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"CHP yetkilileriyle konuştum. Kılıçdaroğlu’nun partiye veda etmediğinin altını çizdiler. Sadece grup toplantılarını yapmayacağını ifade ettiler. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak parti kürsüsünde gözükmesinin doğru olmayacağını düşünüyormuş. 'Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı' derken sesi titredi. Duygusaldı, heyecanlıydı. Ama konuşması heyecan verici değildi. Bu tür veda anlarında duygusal konuşmalar yapılır, heyecan doruğa çıkar. Ama Kemal Bey patates üreticilerinin sorunlarını anlatır bir tonda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu masada kazandı. Dişli rakiplerini geride bırakarak cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı. Masada kazandı ama asıl önemli olan sandıkta kazanacak mı? CHP grubundaki 'İktidar, iktidar' sloganlarına özellikle dikkatinizi çektim. Sadece CHP’de değil muhalif kesimde de iktidar özlemi var. Kılıçdaroğlu masada kazanıp sandıkta kaybederse bunun hesabını nasıl verecek? Seçim gecesini düşünmek bile istemiyorum."