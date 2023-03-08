Selvi: Kılıçdaroğlu masada kazanıp sandıkta kaybederse bunun hesabını nasıl verecek?

"CHP yetkilileriyle konuştum. Kılıçdaroğlu’nun partiye veda etmediğinin altını çizdiler. Sadece grup toplantılarını yapmayacağını ifade ettiler. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak parti kürsüsünde gözükmesinin doğru olmayacağını düşünüyormuş. 'Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı' derken sesi titredi. Duygusaldı, heyecanlıydı. Ama konuşması heyecan verici değildi. Bu tür veda anlarında duygusal konuşmalar yapılır, heyecan doruğa çıkar. Ama Kemal Bey patates üreticilerinin sorunlarını anlatır bir tonda konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu masada kazandı. Dişli rakiplerini geride bırakarak cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı. Masada kazandı ama asıl önemli olan sandıkta kazanacak mı? CHP grubundaki 'İktidar, iktidar' sloganlarına özellikle dikkatinizi çektim. Sadece CHP’de değil muhalif kesimde de iktidar özlemi var. Kılıçdaroğlu masada kazanıp sandıkta kaybederse bunun hesabını nasıl verecek? Seçim gecesini düşünmek bile istemiyorum."