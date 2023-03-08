Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/saglik-bakani-koca-deprem-bolgesinde-su-an-salgin-soz-konusu-degil-1067988698.html
Sağlık Bakanı Koca: Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak
Sağlık Bakanı Koca: Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak
Sağlık Bakanı Koca, "Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak" dedi. Bakan Koca ayrıca "Sağlık Bakanı Koca, Taksim... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:18+0300
2023-03-08T15:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fahrettin koca
salgın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, fahrettin koca, salgın
deprem, fahrettin koca, salgın

Sağlık Bakanı Koca: Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak

15:18 08.03.2023 (güncellendi: 15:31 08.03.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca, "Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak" dedi. Bakan Koca ayrıca "Sağlık Bakanı Koca, Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına açılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak.
Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüntüler ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz.
Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastaneleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала