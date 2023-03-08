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Sağlık Bakanı Koca: Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak
Sağlık Bakanı Koca: Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak
Sağlık Bakanı Koca, "Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak" dedi. Bakan Koca ayrıca "Sağlık Bakanı Koca, Taksim... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:18+0300
2023-03-08T15:18+0300
2023-03-08T15:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fahrettin koca
salgın
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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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deprem, fahrettin koca, salgın
deprem, fahrettin koca, salgın
Sağlık Bakanı Koca: Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak
15:18 08.03.2023 (güncellendi: 15:31 08.03.2023) Abone ol
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Sağlık Bakanı Koca, "Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak" dedi. Bakan Koca ayrıca "Sağlık Bakanı Koca, Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına açılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacak.
Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüntüler ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz.
Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastaneleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacak.