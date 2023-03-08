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https://sputniknews.com.tr/20230308/rusyanin-onur-konugu-oldugu-artankara-9uluslararasi-cagdas-sanat-fuari-kapilarini-aciyor-1068000607.html
Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor
Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor
ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. Fuarın onur konuğu Rusya Federasyonu’nun Ankara... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
fuar
aleksey yerhov
aleksandr puşkin
nazım hikmet
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Artık geleneksel hale gelen ve birçok sanatçı ile sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara’ya bu yıl 60’a yakın sanatçı Rusya’dan katılıyor. Fuarda Rus yazarların da katılımıyla Aleksandr Puşkin ve Nazım Hikmet ile ilgili bir sempozyum da gerçekleştirilecek. Öte yandan Rusya’dan gelen bir orkestra da fuar katılımcıları ile bulaşacak.Fuarın açılış etkinliğinde konuşma yapan Yerhov, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ancak yaşam devam ediyor. Sanat insan için gerekli bir şey. Puşkin, 'Sanatçının sesi çan gibidir hem mutlu hem de kötü günlerde devam etmelidir' diyor. Sanat yalnızca iyi günlerde gerekli değildir acı günlerde de insanın iyileşmesi için gereklidir" ifadelerini kullandı.
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fuar, aleksey yerhov, aleksandr puşkin, nazım hikmet
fuar, aleksey yerhov, aleksandr puşkin, nazım hikmet

Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor

20:00 08.03.2023 (güncellendi: 20:04 08.03.2023)
© Sputnik / Turan Salcı ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor.
ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. Fuarın onur konuğu Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da 8 Mart’ta gerçekleştirilen açılış etkinliğine katıldı.
Artık geleneksel hale gelen ve birçok sanatçı ile sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara’ya bu yıl 60’a yakın sanatçı Rusya’dan katılıyor. Fuarda Rus yazarların da katılımıyla Aleksandr Puşkin ve Nazım Hikmet ile ilgili bir sempozyum da gerçekleştirilecek. Öte yandan Rusya’dan gelen bir orkestra da fuar katılımcıları ile bulaşacak.
Fuarın açılış etkinliğinde konuşma yapan Yerhov, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ancak yaşam devam ediyor. Sanat insan için gerekli bir şey. Puşkin, 'Sanatçının sesi çan gibidir hem mutlu hem de kötü günlerde devam etmelidir' diyor. Sanat yalnızca iyi günlerde gerekli değildir acı günlerde de insanın iyileşmesi için gereklidir" ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Turan Salcı ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor.
ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor.
© Sputnik / Turan Salcı
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