https://sputniknews.com.tr/20230308/rusyanin-onur-konugu-oldugu-artankara-9uluslararasi-cagdas-sanat-fuari-kapilarini-aciyor-1068000607.html

Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor

Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor

ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. Fuarın onur konuğu Rusya Federasyonu’nun Ankara... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T20:00+0300

2023-03-08T20:00+0300

2023-03-08T20:04+0300

türkiye

fuar

aleksey yerhov

aleksandr puşkin

nazım hikmet

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Artık geleneksel hale gelen ve birçok sanatçı ile sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara’ya bu yıl 60’a yakın sanatçı Rusya’dan katılıyor. Fuarda Rus yazarların da katılımıyla Aleksandr Puşkin ve Nazım Hikmet ile ilgili bir sempozyum da gerçekleştirilecek. Öte yandan Rusya’dan gelen bir orkestra da fuar katılımcıları ile bulaşacak.Fuarın açılış etkinliğinde konuşma yapan Yerhov, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ancak yaşam devam ediyor. Sanat insan için gerekli bir şey. Puşkin, 'Sanatçının sesi çan gibidir hem mutlu hem de kötü günlerde devam etmelidir' diyor. Sanat yalnızca iyi günlerde gerekli değildir acı günlerde de insanın iyileşmesi için gereklidir" ifadelerini kullandı.

türkiye

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2023

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fuar, aleksey yerhov, aleksandr puşkin, nazım hikmet