https://sputniknews.com.tr/20230308/rusyanin-onur-konugu-oldugu-artankara-9uluslararasi-cagdas-sanat-fuari-kapilarini-aciyor-1068000607.html
Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor
Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor
ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. Fuarın onur konuğu Rusya Federasyonu’nun Ankara... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T20:00+0300
2023-03-08T20:00+0300
2023-03-08T20:04+0300
türkiye
fuar
aleksey yerhov
aleksandr puşkin
nazım hikmet
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Artık geleneksel hale gelen ve birçok sanatçı ile sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara’ya bu yıl 60’a yakın sanatçı Rusya’dan katılıyor. Fuarda Rus yazarların da katılımıyla Aleksandr Puşkin ve Nazım Hikmet ile ilgili bir sempozyum da gerçekleştirilecek. Öte yandan Rusya’dan gelen bir orkestra da fuar katılımcıları ile bulaşacak.Fuarın açılış etkinliğinde konuşma yapan Yerhov, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ancak yaşam devam ediyor. Sanat insan için gerekli bir şey. Puşkin, 'Sanatçının sesi çan gibidir hem mutlu hem de kötü günlerde devam etmelidir' diyor. Sanat yalnızca iyi günlerde gerekli değildir acı günlerde de insanın iyileşmesi için gereklidir" ifadelerini kullandı.
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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Turan Salcı
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fuar, aleksey yerhov, aleksandr puşkin, nazım hikmet
fuar, aleksey yerhov, aleksandr puşkin, nazım hikmet
Rusya'nın onur konuğu olduğu ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını açıyor
20:00 08.03.2023 (güncellendi: 20:04 08.03.2023) Abone ol
ArtAnkara 9.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 9-12 Mart arasında ATO Congresium’da kapılarını açıyor. Fuarın onur konuğu Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da 8 Mart’ta gerçekleştirilen açılış etkinliğine katıldı.
Artık geleneksel hale gelen ve birçok sanatçı ile sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara’ya bu yıl 60’a yakın sanatçı Rusya’dan katılıyor. Fuarda Rus yazarların da katılımıyla Aleksandr Puşkin ve Nazım Hikmet ile ilgili bir sempozyum da gerçekleştirilecek. Öte yandan Rusya’dan gelen bir orkestra da fuar katılımcıları ile bulaşacak.
Fuarın açılış etkinliğinde konuşma yapan Yerhov, "Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Ancak yaşam devam ediyor. Sanat insan için gerekli bir şey. Puşkin, 'Sanatçının sesi çan gibidir hem mutlu hem de kötü günlerde devam etmelidir' diyor. Sanat yalnızca iyi günlerde gerekli değildir acı günlerde de insanın iyileşmesi için gereklidir" ifadelerini kullandı.