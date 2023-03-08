https://sputniknews.com.tr/20230308/rusyanin-ab-daimi-temsilci-vekili-loginov-bati-ukraynadaki-gerilimi-azaltmak-istemiyor-1067963152.html

Rusya’nın AB Daimi Temsilci Vekili Loginov: Batı, Ukrayna’daki gerilimi azaltmak istemiyor

Rusya’nın AB Daimi Temsilci Vekili Loginov: Batı, Ukrayna’daki gerilimi azaltmak istemiyor

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilci Vekili Logvinov, Ukrayna’ya sağlanan geniş çaplı askeri desteğin ve AB üyesi ülkelerden yapılan açıklamaların... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T01:06+0300

2023-03-08T01:06+0300

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kirill logvinov

ab

rusya

ukrayna krizi

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Rusya’nın AB Daimi Temsilci Vekili Kirill Logvinov, Sputnik’e açıklamasında, “Avrupa kurumlarının temsilcilerinin militan ifadelerinin yanı sıra, AB üyesi ülkelerin başta Kiev’e geniş çaplı askeri desteği olmak üzere somut eylemleri, Batı’nın gerilimi azaltmaya ilgi duymadığının kanıtı” ifadesini kullandı.Logvinov, “Bazı Avrupa ülkeleri, AB’nin Ukrayna politikasının geleceği olmadığını anlasalar da yakın zamanda bu seslerin, Ukrayna ve AB için her ne pahasına olursa olsun Rusya’ya karşı sert çatışmayı sürdürmekten yana olan genel koroyu susturacak gücü yok” dedi.'Yaptırımlar, Rus ekonomisinin gelişmesi için itici güç olarak algılanmalı’Rusya’nın AB Daimi Temsilci Vekili Logvinov, “AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının 10. paketi, öncekiler ve muhtemelen sonrakiler gibi, sorun olarak değil, Rus ekonomisinin gelişimi için itici güç olarak algılanmalı. Gerçi AB’liler yaptırım kararı alırken böyle bir amacı güttüğünden şüphem var” ifadesini kullandı.AB’nin bir yıldan uzun bir süredir sayısız yaptırım getirdiğini anımsatan Rus diplomat, “AB ülkeleri yeni yaptırım paketi üzerinde mutabakat sağlar sağlamaz bir sonraki paket üzerinde çalışmalar başlıyor. AB için yaptırımlar bir amaç, Rusya’ya karşı kendi gücüne inanma yöntemine haline geldi. Şimdi yaptırım öfkesinin, daha önce getirilen kısıtlamalara uyulup uyulmadığını kontrol etmeye ve yaptırımların aşılmasına karşı mücadeleye odaklanacağı açık” diye ekledi.

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