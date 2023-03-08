https://sputniknews.com.tr/20230308/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-ukrayna-70-askerini-rus-esirlerle-takas-etmeyi-reddetti-1067994600.html

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna, 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddetti

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna, 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddetti

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna’nın dün 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddettiğini belirtti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T17:27+0300

2023-03-08T17:27+0300

2023-03-08T17:27+0300

ukrayna krizi

tatyana moskalkova

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

esir takası

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Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Takasla ilgili dünkü yorumuma devam ediyorum. İşte, Ukrayna tarafının çocuklarımızla takas etmeyi reddettiği 70 Ukraynalı askerin listesi” diye yazdı.Moskalkova, Rus esaretindeki Ukraynalı askerlerin isimlerini ve doğum günlerini içeren bir liste yayınladı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna esaretinden 90 Rus askerin döndüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Moskalkova, daha önce 160’a 160 şeklinde takas üzerinde anlaşmaya varıldığını ama Ukrayna tarafının bu anlaşmayı bozduğunu belirtmişti.

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tatyana moskalkova, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, esir takası