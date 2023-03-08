https://sputniknews.com.tr/20230308/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-ukrayna-70-askerini-rus-esirlerle-takas-etmeyi-reddetti-1067994600.html
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna, 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddetti
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna, 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddetti
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna’nın dün 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddettiğini belirtti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T17:27+0300
2023-03-08T17:27+0300
2023-03-08T17:27+0300
ukrayna krizi
tatyana moskalkova
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Takasla ilgili dünkü yorumuma devam ediyorum. İşte, Ukrayna tarafının çocuklarımızla takas etmeyi reddettiği 70 Ukraynalı askerin listesi” diye yazdı.Moskalkova, Rus esaretindeki Ukraynalı askerlerin isimlerini ve doğum günlerini içeren bir liste yayınladı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna esaretinden 90 Rus askerin döndüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Moskalkova, daha önce 160’a 160 şeklinde takas üzerinde anlaşmaya varıldığını ama Ukrayna tarafının bu anlaşmayı bozduğunu belirtmişti.
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tatyana moskalkova, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, esir takası
tatyana moskalkova, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, esir takası
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova: Ukrayna, 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddetti
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna’nın dün 70 askerini Rus esirlerle takas etmeyi reddettiğini belirtti.
Moskalkova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Takasla ilgili dünkü yorumuma devam ediyorum. İşte, Ukrayna tarafının çocuklarımızla takas etmeyi reddettiği 70 Ukraynalı askerin listesi” diye yazdı.
Moskalkova, Rus esaretindeki Ukraynalı askerlerin isimlerini ve doğum günlerini içeren bir liste yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna esaretinden 90 Rus askerin döndüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Moskalkova, daha önce 160’a 160 şeklinde takas üzerinde anlaşmaya varıldığını ama Ukrayna tarafının bu anlaşmayı bozduğunu belirtmişti.