https://sputniknews.com.tr/20230308/rtukten-flash-haber-ve-haberturke-ceza-1067991530.html
RTÜK'ten Flash Haber ve HaberTürk’e ceza
RTÜK'ten Flash Haber ve HaberTürk’e ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem yayınlarındaki ifadeler nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ve üç kez program durdurma, HaberTürk’e ise yüzde 3... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T16:23+0300
2023-03-08T16:23+0300
2023-03-08T16:24+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
habertürk gazetesi
habertürk tv
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RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kanallara yönelik para cezası ve yayın durdurma cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Taşçı, paylaşımında şunlara yer verdi:“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından 'takdiri ilahi' diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı'nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.RTÜK, Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), habertürk gazetesi, habertürk tv
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), habertürk gazetesi, habertürk tv
RTÜK'ten Flash Haber ve HaberTürk’e ceza
16:23 08.03.2023 (güncellendi: 16:24 08.03.2023) Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem yayınlarındaki ifadeler nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ve üç kez program durdurma, HaberTürk’e ise yüzde 3 para cezası verdi.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kanallara yönelik para cezası ve yayın durdurma cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Taşçı, paylaşımında şunlara yer verdi:
“İlahiyatçı Cemil Kılıç’ın depremdeki sorumluluklarından 'takdiri ilahi' diyerek kaçan yöneticilere ve Diyanet Başkanlığı'nın gerçek kimliğinden saptığına yönelik eleştirileri nedeniyle Flash Haber’e yüzde 3 para ile 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı.
RTÜK, Fatih Altaylı’nın depremzedelere yönelik televizyonda yapacakları yardım kampanyasının RTÜK’ten gelen talimatla engellendiği açıklamaları nedeniyle de Habertük’e yüzde 3 idari para cezası kararı aldı. Depremdeki koordinasyonsuzluğu açıklamak ve iktidarı eleştirmek suç oldu.”