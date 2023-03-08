https://sputniknews.com.tr/20230308/rahip-kavgali-oldugu-rahibi-oldurup-intihar-etti-1067994356.html

Rahip, kavgalı olduğu rahibi öldürüp intihar etti

Rahip, kavgalı olduğu rahibi öldürüp intihar etti

Polonya'da bir rahip, kavgalı olduğu bir başka rahibi 12 kez bıçaklayarak öldürüp intihar etti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T17:23+0300

2023-03-08T17:23+0300

2023-03-08T17:23+0300

dünya

rahip

polonya

cinayet

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Polonya'nın güneyindeki Sosnowiec kentinde Sosnowiec Piskoposluğu'na bağlı olarak görev yapan bir rahip, aynı piskoposlukta görev yapan 26 yaşındaki bir başka rahibi bıçaklayarak öldürdü.Edinilen ilk bilgilere göre isminin Robert Szulczewski olduğu öğrenilen rahip, bir süredir kavgalı olduğu rahip Mateusz Blaut'u 12 yerinden bıçakladı.Göğüs ve boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybeden Mateusz Blaut'un cansız bedeni kaldığı Rahip Evi'ndeki görevliler tarafından bulundu.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken cinayetin faili olduğu düşünülen rahip Robert Szulczewski'yi arama çalışmaları başlatıldı.Saatler süren arama sonucunda bir kişinin kendisini trenin altına atarak intihar ettiği bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde intihar eden kişinin rahip Robert Szulczewski olduğunu belirledi.Sosnowiec Piskoposluğu yayınladığı açıklamada, rahiplerin trajik şekilde hayatlarını kaybettiğini doğruladı.

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