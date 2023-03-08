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Putin: Sberbank'ın istikrarlı durumu ekonomi için iyi bir sinyal
Putin: Sberbank'ın istikrarlı durumu ekonomi için iyi bir sinyal
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus devlet bankası Sberbank'ın istikrarının ekonomi için iyi bir sinyal olduğunu belirtti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T00:56+0300
2023-03-08T00:56+0300
sberbank
ekonomi
vladimir putin
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref ile yaptığı görüşmede, Sberbank'ın istikrarlı durumunun, ülke ekonomisi ve bu bankanın müşterileri için iyi bir sinyal olduğunu söyledi.Putin, “Ekonominin ve banka müşterilerinin Sberbank’ın kendini dayanıklı hissettiğini anlamaları önemlidir. Bu ekonomik istikrar ve bankanın müşterisi olan çok sayıda vatandaş için iyi bir sinyaldir” dedi.Putin, Sberbank'ın son zamanlarda Rusya’ya uygulanan kısıtlamalarla ilgili zor dönemi başarıyla atlattığına vurgu yaparak, “Sberbank kar ederek, istikrarlı ve ritmik bir şekilde çalışıyor, bu aynı zamanda finansal sistemimizin istikrarının işaretlerinden biridir.Liderlerden biri ve bu sistemin temel dayanaklarından biri durumundaki Sberbank’ın bu kadar istikrarlı bir şekilde çalışması çok iyi bir göstergedir. Yaşanan talihsizlikler aslında daha fazla egemenliğe, ekonomik ve finansal egemenliğimizi arttırmaya yönelik güçlü adımlar atılmasını sağladı, bu çok önemlidir” diye konuştu.German Gref ise, bankanın yurtdışındaki neredeyse tüm varlıkların kaybı nedeniyle karşılaştığı ‘çok zor dönemi’ geride bıraktığını belirterek, tüm sorunlu varlıklar için rezervler oluşturduğunu ve her zamanki normal çalışmasına devam ettiğini kaydetti.
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sberbank, vladimir putin, rusya
sberbank, vladimir putin, rusya

Putin: Sberbank'ın istikrarlı durumu ekonomi için iyi bir sinyal

00:56 08.03.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSberbank
Sberbank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus devlet bankası Sberbank'ın istikrarının ekonomi için iyi bir sinyal olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın en büyük devlet bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı German Gref ile yaptığı görüşmede, Sberbank'ın istikrarlı durumunun, ülke ekonomisi ve bu bankanın müşterileri için iyi bir sinyal olduğunu söyledi.
Putin, “Ekonominin ve banka müşterilerinin Sberbank’ın kendini dayanıklı hissettiğini anlamaları önemlidir. Bu ekonomik istikrar ve bankanın müşterisi olan çok sayıda vatandaş için iyi bir sinyaldir” dedi.
Putin, Sberbank'ın son zamanlarda Rusya’ya uygulanan kısıtlamalarla ilgili zor dönemi başarıyla atlattığına vurgu yaparak, “Sberbank kar ederek, istikrarlı ve ritmik bir şekilde çalışıyor, bu aynı zamanda finansal sistemimizin istikrarının işaretlerinden biridir.Liderlerden biri ve bu sistemin temel dayanaklarından biri durumundaki Sberbank’ın bu kadar istikrarlı bir şekilde çalışması çok iyi bir göstergedir. Yaşanan talihsizlikler aslında daha fazla egemenliğe, ekonomik ve finansal egemenliğimizi arttırmaya yönelik güçlü adımlar atılmasını sağladı, bu çok önemlidir” diye konuştu.
German Gref ise, bankanın yurtdışındaki neredeyse tüm varlıkların kaybı nedeniyle karşılaştığı ‘çok zor dönemi’ geride bıraktığını belirterek, tüm sorunlu varlıklar için rezervler oluşturduğunu ve her zamanki normal çalışmasına devam ettiğini kaydetti.
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