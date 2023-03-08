https://sputniknews.com.tr/20230308/putin-rusya-yeniden-dogrudan-guvenlik-tehditleriyle-karsi-karsiya-1067987725.html
Putin: Rusya, yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya
Putin: Rusya, yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın günümüzde yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ancak halkın hakikate ulaşmak için... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:03+0300
2023-03-08T15:03+0300
2023-03-08T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
8 mart dünya kadınlar günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen devlet ödülleri takdim töreninde konuşan Putin, "Bir kişinin en iyi nitelikleri, meydan okuma ve sınama zamanlarında her zaman çok net bir şekilde ortaya çıkar. Bunlar, halkımızın karakteriyle belirlenir. Rusya'nın güvenliğine ve egemenliğine yönelik doğrudan tehditlerle yeniden karşı karşıya kaldığı bu dönemde, insanların hakikate ulaşma, halkı ve ülkemizin geleceğini koruma konusunda cesur, kararlı ve istekli olduğuna dair birçok örnek görüyoruz" dedi.'Donbass'ta görev yapan kadın sağlık çalışanları, gerçek kahramanlardır'Rusya lideri Putin, özel askeri harekatın yürütüldüğü Donbass'ta ve Novorossiya'da görev yapan kadın doktorların ve sağlık çalışanlarının gerçek kahramanlar olduğunu belirtti.Askeri hemşirelerin fedakarlığına da dikkat çeken Putin, bu alana emek, enerji ve bilgisini veren herkese teşekkür etti.Savaş muhabirliği yolunu seçen tüm cesur kadınlara minnettarlığını dile getiren Putin, ülkenin savunma kapasitesiyle de ilgili olan yüksek teknoloji sektörlerinde, gelişmiş fabrikalarda çalışan kadınların büyük rol oynadığını söyleyen Putin, eğitim sisteminde çalışan ve kültürel mirası koruyan kadınların emeklerinin de önemli olduğunun altını çizdi.
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rusya, ukrayna, vladimir putin, 8 mart dünya kadınlar günü
rusya, ukrayna, vladimir putin, 8 mart dünya kadınlar günü
Putin: Rusya, yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın günümüzde yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ancak halkın hakikate ulaşmak için cesur ve istekli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen devlet ödülleri takdim töreninde konuşan Putin, "Bir kişinin en iyi nitelikleri, meydan okuma ve sınama zamanlarında her zaman çok net bir şekilde ortaya çıkar. Bunlar, halkımızın karakteriyle belirlenir. Rusya'nın güvenliğine ve egemenliğine yönelik doğrudan tehditlerle yeniden karşı karşıya kaldığı bu dönemde, insanların hakikate ulaşma, halkı ve ülkemizin geleceğini koruma konusunda cesur, kararlı ve istekli olduğuna dair birçok örnek görüyoruz" dedi.
'Donbass'ta görev yapan kadın sağlık çalışanları, gerçek kahramanlardır'
Rusya lideri Putin, özel askeri harekatın yürütüldüğü Donbass'ta ve Novorossiya'da görev yapan kadın doktorların ve sağlık çalışanlarının gerçek kahramanlar olduğunu belirtti.
Askeri hemşirelerin fedakarlığına da dikkat çeken Putin, bu alana emek, enerji ve bilgisini veren herkese teşekkür etti.
Savaş muhabirliği yolunu seçen tüm cesur kadınlara minnettarlığını dile getiren Putin, ülkenin savunma kapasitesiyle de ilgili olan yüksek teknoloji sektörlerinde, gelişmiş fabrikalarda çalışan kadınların büyük rol oynadığını söyleyen Putin, eğitim sisteminde çalışan ve kültürel mirası koruyan kadınların emeklerinin de önemli olduğunun altını çizdi.