Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/putin-rusya-yeniden-dogrudan-guvenlik-tehditleriyle-karsi-karsiya-1067987725.html
Putin: Rusya, yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya
Putin: Rusya, yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın günümüzde yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ancak halkın hakikate ulaşmak için... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:03+0300
2023-03-08T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
8 mart dünya kadınlar günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067987566_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_592a5e6df0a131c7f8309f7999227006.jpg
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen devlet ödülleri takdim töreninde konuşan Putin, "Bir kişinin en iyi nitelikleri, meydan okuma ve sınama zamanlarında her zaman çok net bir şekilde ortaya çıkar. Bunlar, halkımızın karakteriyle belirlenir. Rusya'nın güvenliğine ve egemenliğine yönelik doğrudan tehditlerle yeniden karşı karşıya kaldığı bu dönemde, insanların hakikate ulaşma, halkı ve ülkemizin geleceğini koruma konusunda cesur, kararlı ve istekli olduğuna dair birçok örnek görüyoruz" dedi.'Donbass'ta görev yapan kadın sağlık çalışanları, gerçek kahramanlardır'Rusya lideri Putin, özel askeri harekatın yürütüldüğü Donbass'ta ve Novorossiya'da görev yapan kadın doktorların ve sağlık çalışanlarının gerçek kahramanlar olduğunu belirtti.Askeri hemşirelerin fedakarlığına da dikkat çeken Putin, bu alana emek, enerji ve bilgisini veren herkese teşekkür etti.Savaş muhabirliği yolunu seçen tüm cesur kadınlara minnettarlığını dile getiren Putin, ülkenin savunma kapasitesiyle de ilgili olan yüksek teknoloji sektörlerinde, gelişmiş fabrikalarda çalışan kadınların büyük rol oynadığını söyleyen Putin, eğitim sisteminde çalışan ve kültürel mirası koruyan kadınların emeklerinin de önemli olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/soygu-artyomovskun-alinmasi-taarruzu-ilerletmenin-anahtari-olacak-1067941606.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067987566_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_5c1674b8631825a13da8fea9ca897832.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, vladimir putin, 8 mart dünya kadınlar günü
rusya, ukrayna, vladimir putin, 8 mart dünya kadınlar günü

Putin: Rusya, yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya

15:03 08.03.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın günümüzde yeniden doğrudan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ancak halkın hakikate ulaşmak için cesur ve istekli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen devlet ödülleri takdim töreninde konuşan Putin, "Bir kişinin en iyi nitelikleri, meydan okuma ve sınama zamanlarında her zaman çok net bir şekilde ortaya çıkar. Bunlar, halkımızın karakteriyle belirlenir. Rusya'nın güvenliğine ve egemenliğine yönelik doğrudan tehditlerle yeniden karşı karşıya kaldığı bu dönemde, insanların hakikate ulaşma, halkı ve ülkemizin geleceğini koruma konusunda cesur, kararlı ve istekli olduğuna dair birçok örnek görüyoruz" dedi.

'Donbass'ta görev yapan kadın sağlık çalışanları, gerçek kahramanlardır'

Rusya lideri Putin, özel askeri harekatın yürütüldüğü Donbass'ta ve Novorossiya'da görev yapan kadın doktorların ve sağlık çalışanlarının gerçek kahramanlar olduğunu belirtti.
Askeri hemşirelerin fedakarlığına da dikkat çeken Putin, bu alana emek, enerji ve bilgisini veren herkese teşekkür etti.
Savaş muhabirliği yolunu seçen tüm cesur kadınlara minnettarlığını dile getiren Putin, ülkenin savunma kapasitesiyle de ilgili olan yüksek teknoloji sektörlerinde, gelişmiş fabrikalarda çalışan kadınların büyük rol oynadığını söyleyen Putin, eğitim sisteminde çalışan ve kültürel mirası koruyan kadınların emeklerinin de önemli olduğunun altını çizdi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
Ukrayna krizi
Şoygu: Artyomovsk'un alınması, taarruzu ilerletmenin anahtarı olacak
Dün, 15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала