https://sputniknews.com.tr/20230308/prof-dr-inan-akdenizde-buyuk-bir-tsunami-olacagini-dusunmuyoruz-1067971461.html

Prof. Dr. İnan: Akdeniz'de büyük bir tsunami olacağını düşünmüyoruz

Prof. Dr. İnan: Akdeniz'de büyük bir tsunami olacağını düşünmüyoruz

Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Selim İnan, Türkiye'de yaklaşık 500 tane haritalanmış fay olduğunu belirterek, "Adana'daki faylar enerji üretse dahil öyle 6,5'u... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T10:02+0300

2023-03-08T10:02+0300

2023-03-08T10:02+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

tsunami

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067971317_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_e58b6982a790fe99923ac7664a51573f.jpg

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce insan hayatını kaybetti. Depremlerin ardından bazı bölgelerin tamamı neredeyse enkaz yığınına dönerken, çok sayıda vatandaş da çevre illere göç etmez zorunda kaldı. Ana depremlerin ardından artçı sarsıntılar da devam ederken, vatandaşlar bilim insanlarından gelen açıklamaları bekliyor.'Adana'da 6,5'u geçecek bir deprem olmaz'Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim İnan, bölgede ve Marmara'da olabilecek depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İnan, depremlerin olduğu bölgelerde yeniden depremin olabileceğini ancak bunun ne zaman olacağını bilemediklerini söyledi. Şu anda herkesin Adana’ya dikkat çektiğini kaydeden İnan, “Bazı bilim adamları ‘Adana’ya dikkat, şurada büyük bir deprem olacak’ gibi insanlarımızı da korkutuyorlar. Ne zaman deprem olacağını kimse bilemez. Orada şu anda faylar enerji üretse dahil öyle 6,5’u geçecek bir deprem olmaz. Çünkü 1998 yılında orada enerji boşaldı. Adana ve Akdeniz’in içi için öyle büyük bir deprem olacağını tahmin etmiyorum. Denizin içinden geçen bir Kıbrıs yayı var. Onun üzerinde meydana gelebilecek bir deprem de büyük olmaz ama kıyılarda ufak çaplı tsunami olabilir” ifadelerini kullandı.Son Hatay’da olan 6.4 ile 5.8 depremlerden sonra tsunami uyarısı verildiği hatırlatan İnan, “50 santim deniz yükselebilir uyarısı yapıldı ama bundan bir şey olmaz. Büyük tsunamiler denizin veya okyanusun çok derin olduğu bölgelerde meydana geldiği zaman çok büyük hasarlar yapar. O yüzden Akdeniz’de büyük bir tsunami olacağını düşünmüyoruz. Olursa da sürpriz olur. Akdeniz’in deniz derinliği daha az. Tarihe baktığımızda bazı şehirlerimizde ufak çaplı tsunami izleri saptanmış ama öyle büyük ölçekli bir tsunami olacağını düşünmüyorum. İşte 2004’de Güney Asya’da meydana gelen tsunami. Denizde oldu ve tsunami dalgaları 15 dakikada karaya vurdu ki 220 bin kişi hayatını kaybetti. 2011’de Japonya’da oluşan tsunamide de dalgalar 20 metresinin üzerine çıktı. Orada 20 bin kişi hayatını kaybetti. Bir yerde eğitimi, teknolojisi gelişmiş Japonya, bir yerde az gelişmiş, teknolojisi fazla olmayan ülke var. O yüzden hep söylüyorum, eğitim ve teknolojimizi geliştirdiğimiz sürece depremlerden korkmayacağız.” diye konuştu.'Marmara'da bir enerji birikimi var'Marmara’da kırılmamış bir fayın olduğunun altını çizen İnan, sözlerine şöyle devam etti:Mersin’de yaşayan vatandaşlara da seslenen İnan, “Çok rahat etmek istiyorlarsa zeminlerini ve binalarını kontrol ettirecekler. Rahat olun deprem olmayacak diye bir şey söylemiyorum. Mersin’in etrafından depremler olabilir ama kentin içinden geçen bir fay hattı yok. Özellikle vatandaşlar şuna dikkat etmesi gerekiyor. Deprem sırasında neredeyse tüm apartmanlarda daha sarsıntı devam ederken vatandaşlar merdivenlerden koşarak aşağı iniyorlar. Son derece yanlış. O yüzden deprem sırasında evde uygun yerde güvenli ortam oluşturacaklar. Sarsıntı bittikten sonra dışarı çıkılması gerekiyor." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, deprem, tsunami