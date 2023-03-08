https://sputniknews.com.tr/20230308/peskovdan-kuzey-akim-haberleri-hakkinda-degerlendirme-koordineli-dezenformasyon-1067981995.html

Peskov'dan Kuzey Akım haberleri hakkında değerlendirme: 'Koordineli dezenformasyon'

Peskov'dan Kuzey Akım haberleri hakkında değerlendirme: 'Koordineli dezenformasyon'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında yaşanan patlamalar hakkında Batı basınına yansıyan yeni haberlerin 'koordineli... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T13:21+0300

2023-03-08T13:21+0300

2023-03-08T13:40+0300

dünya

dmitriy peskov

rusya

kuzey akım

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Sputnik'e verdiği demeçte ABD'li New York Times ve Alman Zeit gazetesinin haberlerini yorumlayan Peskov, "Saldırıyı hazırlayanların dikkatleri farklı yöne çekmek istediği aşikar. Bunun koordineli dezenformasyon olduğu açıkça görülüyor" dedi.Peskov, gazetelerin kaynak olarak gösterdiği ABD'li bürokratların soruşturma yapılmadan Kuzey Akım saldırıları hakkında nasıl yorumda bulunduklarına anlam veremediğinin altını çizdi.Rusya'nın soruşturmaya katılmasına hala daha izin verilmediğini kaydeden Peskov, Moskova'nın birkaç gün önce Danimarka ve İsveç'ten nota aldığının altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Tüm bunlar sadece tuhaf değil. Korkunç bir suç kokusu var. En azından boru hatlarının hissedarı olan ülkeler ve BM, ışık tutabilecek herkesin katılımıyla acilen şeffaf bir soruşturma talep etmeli" ifadelerini kullandı.New York Times (NYT) gazetesi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat verileri elde edildiğini, 'Rusya izi' bulunmadığını yazmıştı.Hamburg merkezli Die Zeit gazetesi de, Alman müfettişlerin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarına yönelik sabotajın gerçekleştirildiği tekneyi belirlediklerini, izlerin Ukrayna’yı işaret ettiğini belirtmişti.26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.'ABD hükümetinin bazı şeyleri saklamaya çalıştığı aşikar'Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD basınındaki sızıntıların saldırıların arkasındaki kişiler konusunda insanların kafalarını karıştırma amacı taşıdığını belirtti.Büyükelçilik Müşaviri Andrey Ledenev, "Amerikan istihbarat servislerinin çıkarımların tarafsızlığına inancımız yok ve olamaz. Söz konusu anonim sızıntılarda, bu korkunç suçla ilgili hakikate ulaşmaya çalışanların kafasını karıştırma girişiminden başka bir şey görmüyoruz. Baltık Denizi'ndeki saldırıların emrini veren ve koordine eden devlet yetkilileri üzerindeki şüpheleri bazı soyut kişilere yöneltmeye çalışıyorlar" dedi.Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh'in ses getiren haberlerinin üzerine örtme çabasının da görüldüğünü kaydeden Ledenev, ABD hükümetinin bu vaka hakkında bazı şeyleri saklamaya çalıştığının aşikar olduğunu vurguladı.

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dmitriy peskov, rusya, kuzey akım