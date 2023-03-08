https://sputniknews.com.tr/20230308/palyaco-korkusunun-sebebi-belli-oldu-1067984181.html

Palyaço korkusunun sebebi belli oldu

Palyaço korkusunun sebebi belli oldu

Yapılan yeni bir araştırma insanların, palyaçolardan neden korktuğunu ortaya koydu. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T14:09+0300

2023-03-08T14:09+0300

2023-03-08T14:09+0300

yaşam

palyaço

korku

fobi

araştırma

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Palyaço korkusu ya da koulrofobi, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda oldukça yaygın.2 Şubat 2023 tarihinde Fronteirs dergisinde yayınlanan ve bir ilki temsil eden çalışma palyaço korkusu üzerinde kapsamlı bir görüş sunuyor.Güney Galler Üniversitesi ve Psikoloji ve Terapötik Çalışmalar Okulu araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaya 790 kadın, 197 erkek katıldı. Deneklerden alınan cevaplar ve önceki teoriler de eklenerek, palyaço korkusunun altındaki sebepler incelendi.İlk sebep, palyaçoların insanlarda uyandırdığı 'tekinsiz vadi' etkisi olabileceğine işaret ediyor. Palyaçoların yüzünü kaplayan makyaj, takma burunları, normal bir yüze benzemeyen hatları gibi onları insani özelliklerden uzaklaştıran faktörler insanlarda korku yaratıyor olabilir.Diğer sebep ise palyaçoların insan figürünün çarpıtılmış bir versiyonu olması ve yüzündeki duyguları gizlemesinden kaynaklı olabilir. Bu ürkütücü görünüş, kişilerin tehlikede olup olmadığını bilememesi veya karşı taraftan gelecek tehlikeyi kestirememesinden kaynaklanabilir.Başka dikkat çeken nokta ise paylaçoların öngörülemez hareketleri. İnsanlar, karşı tarafından nasıl davranacağını kestiremediğinde kendilerini tehlikede hissediyorlar.Son sebep ise korku filmleri. Bu zamana dek palyaçolar birçok filmde katil rolündeydi.Araştırmaya göre bu tecrübe, nesilden nesile aktarılarak daha da büyümüş olabilirdi.

https://sputniknews.com.tr/20211226/yuzu-guluyor-ama-aslinda-ne-anlatiyor-genetik-mirasla-gelen-palyaco-fobisi-1052130928.html

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palyaço, korku, fobi, araştırma