https://sputniknews.com.tr/20230308/nato-genel-sekreteri-yakin-zamanda-bahmutun-dusme-olasiligini-dislamadi-1068007553.html

NATO Genel Sekreteri yakın zamanda ‘Bahmut'un düşme’ olasılığını dışlamadı

NATO Genel Sekreteri yakın zamanda ‘Bahmut'un düşme’ olasılığını dışlamadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordu birliklerinin yakın zamanda Artyomovsk (Bahmut) kentini ele geçirme olasılığının bulunduğunu belirtti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T22:45+0300

2023-03-08T22:45+0300

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ukrayna krizi

jens stoltenberg

artyomovsk

düşmek

ukrayna krizi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus birliklerinin yakın zamanda Artyomovsk’u ele geçirme olasılığının bulunduğunu ifade etti.Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları ile düzenlenen istişarelere katılan Stoltenberg, “Bahmut'un önümüzdeki günlerde düşme olasılığını göz ardı edemeyiz” diye konuştu.Artyomovsk’un kontrolünün Rus tarafına geçmesinin Ukrayna ihtilafında bir ‘dönüm noktası’ olmayacağını dile getiren Stoltenberg, diğer yandan müttefiklerin Rusya’yı hafife almaması gerektiğini vurguladı.Ukrayna’ya desteği devam ettirme çağrısında bulunan Stoltenberg, müttefiklerin son bir yılda Kiev’e yaklaşık 150 milyar euro tutarında mali destek sağladığını ve bunun 65 milyar eurosunun askeri yardım olduğunu kaydetti.“Bu özellikle mühimmat üretimini artırmak için önemli. Bu, NATO müttefiklerinin bir süredir ilgilendiği bir sorun” diyen NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin şimdi hem kendi stoklarını yenilemek, hem de Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için mühimmat stokları ile ilgili yeni yönergeler üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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