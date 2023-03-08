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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230308/nato-genel-sekreteri-yakin-zamanda-bahmutun-dusme-olasiligini-dislamadi-1068007553.html
NATO Genel Sekreteri yakın zamanda ‘Bahmut'un düşme’ olasılığını dışlamadı
NATO Genel Sekreteri yakın zamanda ‘Bahmut'un düşme’ olasılığını dışlamadı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordu birliklerinin yakın zamanda Artyomovsk (Bahmut) kentini ele geçirme olasılığının bulunduğunu belirtti. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T22:45+0300
2023-03-08T22:45+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
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düşmek
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus birliklerinin yakın zamanda Artyomovsk’u ele geçirme olasılığının bulunduğunu ifade etti.Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları ile düzenlenen istişarelere katılan Stoltenberg, “Bahmut'un önümüzdeki günlerde düşme olasılığını göz ardı edemeyiz” diye konuştu.Artyomovsk’un kontrolünün Rus tarafına geçmesinin Ukrayna ihtilafında bir ‘dönüm noktası’ olmayacağını dile getiren Stoltenberg, diğer yandan müttefiklerin Rusya’yı hafife almaması gerektiğini vurguladı.Ukrayna’ya desteği devam ettirme çağrısında bulunan Stoltenberg, müttefiklerin son bir yılda Kiev’e yaklaşık 150 milyar euro tutarında mali destek sağladığını ve bunun 65 milyar eurosunun askeri yardım olduğunu kaydetti.“Bu özellikle mühimmat üretimini artırmak için önemli. Bu, NATO müttefiklerinin bir süredir ilgilendiği bir sorun” diyen NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin şimdi hem kendi stoklarını yenilemek, hem de Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için mühimmat stokları ile ilgili yeni yönergeler üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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jens stoltenberg, artyomovsk, düşmek, ukrayna krizi
jens stoltenberg, artyomovsk, düşmek, ukrayna krizi

NATO Genel Sekreteri yakın zamanda ‘Bahmut'un düşme’ olasılığını dışlamadı

22:45 08.03.2023
© AFP 2023Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus ordu birliklerinin yakın zamanda Artyomovsk (Bahmut) kentini ele geçirme olasılığının bulunduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus birliklerinin yakın zamanda Artyomovsk’u ele geçirme olasılığının bulunduğunu ifade etti.
Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları ile düzenlenen istişarelere katılan Stoltenberg, “Bahmut'un önümüzdeki günlerde düşme olasılığını göz ardı edemeyiz” diye konuştu.
Artyomovsk’un kontrolünün Rus tarafına geçmesinin Ukrayna ihtilafında bir ‘dönüm noktası’ olmayacağını dile getiren Stoltenberg, diğer yandan müttefiklerin Rusya’yı hafife almaması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna’ya desteği devam ettirme çağrısında bulunan Stoltenberg, müttefiklerin son bir yılda Kiev’e yaklaşık 150 milyar euro tutarında mali destek sağladığını ve bunun 65 milyar eurosunun askeri yardım olduğunu kaydetti.
Bu özellikle mühimmat üretimini artırmak için önemli. Bu, NATO müttefiklerinin bir süredir ilgilendiği bir sorun” diyen NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin şimdi hem kendi stoklarını yenilemek, hem de Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için mühimmat stokları ile ilgili yeni yönergeler üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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