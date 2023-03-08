https://sputniknews.com.tr/20230308/naci-gorur-beklentim-kucuk-boyutlu-depremler-1067974951.html
Naci Görür: Beklentim küçük boyutlu depremler
Naci Görür: Beklentim küçük boyutlu depremler
Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T11:24+0300
2023-03-08T11:24+0300
2023-03-08T11:25+0300
türkiye
naci görür
kahramanmaraş
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Kayseri'de yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür şu açıklamada bulundu: "Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde.Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur. 1717 depreminde, 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de, 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir.Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhası'nın bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor.Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."
türkiye
kahramanmaraş
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naci görür, kahramanmaraş
naci görür, kahramanmaraş
Naci Görür: Beklentim küçük boyutlu depremler
11:24 08.03.2023 (güncellendi: 11:25 08.03.2023) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır." dedi.
Kayseri'de yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür şu açıklamada bulundu:
"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde.
Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur. 1717 depreminde, 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de, 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir.
Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhası'nın bölgeye yakın aktif fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor.
Bu nedenle Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak, vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."