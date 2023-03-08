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https://sputniknews.com.tr/20230308/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-1067967856.html
Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 8 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Depremden etkilenen 11 ilimizde hava şartları depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Bölgede kuvvetli sağanak ve... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T06:33+0300
2023-03-08T06:33+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra hafif yağmurluEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR 1°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluDENİZLİ 6°C, 17°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 15°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY 8°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıK.MARAŞ 7°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİç AnadoluÖğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurluESKİŞEHİR 1°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluKONYA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 0°C, 15°CParçalı bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluDÜZCE 5°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU -1°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurluZONGULDAK 9°C, 17°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluTOKAT 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluERZURUM -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluMALATYA 5°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 8°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDİYARBAKIR 2°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 6°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı

06:33 08.03.2023
© İHA / AHMET ARSLANHatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı.
Hatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© İHA / AHMET ARSLAN
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Meteoroloji 8 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Depremden etkilenen 11 ilimizde hava şartları depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 15°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
K.MARAŞ 7°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İç Anadolu

Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE 5°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 8°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
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