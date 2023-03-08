Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı
© İHA / AHMET ARSLANHatay'da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı.
© İHA / AHMET ARSLAN
Meteoroloji 8 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Depremden etkilenen 11 ilimizde hava şartları depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 15°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
K.MARAŞ 7°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İç Anadolu
Öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DÜZCE 5°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 8°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu