https://sputniknews.com.tr/20230308/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-1067967856.html

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 8 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Depremden etkilenen 11 ilimizde hava şartları depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Bölgede kuvvetli sağanak ve... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T06:33+0300

2023-03-08T06:33+0300

2023-03-08T06:33+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra hafif yağmurluEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR 1°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluDENİZLİ 6°C, 17°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 15°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY 8°C, 20°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıK.MARAŞ 7°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİç AnadoluÖğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurluESKİŞEHİR 1°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluKONYA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 0°C, 15°CParçalı bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluDÜZCE 5°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU -1°C, 14°CÖğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurluZONGULDAK 9°C, 17°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluTOKAT 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluDoğu AnadoluÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluERZURUM -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluMALATYA 5°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 8°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDİYARBAKIR 2°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 6°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu